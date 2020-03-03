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Узбекистанцы, живущие за рубежом, могут оформить загранпаспорт в посольствах

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200303/13589633/Uzbekistantsy-zhivuschie-za-rubezhom-mogut-oformit-zagranpasport-v-posolstvakh.html

Заполнить анкету и записаться на прием для сдачи биометрических данных можно через интернет. Новые правила вступят в силу с 1 марта.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. У граждан Узбекистана, живущих за рубежом, появилась возможность оформить загранпаспорт для выезда за границу в дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики в этих странах.

Многофункциональный центр предоставления госуслуг
© Sputnik / Алексей Куденко
Узбекистанцы смогут получить загранпаспорт по месту учета

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Новые правила вступят в силу с 1 марта.

Речь идет о соотечественниках, проживающих в странах СНГ и обязательно состоящих на консульском учете.

Граждане республики могут заполнить через веб-портал электронную анкету и записаться на прием. После этого необходимо будет явиться в диппредставительство Узбекистана в стране пребывания для сдачи биометрических данных.

Помимо этого, с 1 марта заработает система консульского учета, на который можно будет встать дистанционно (без личной явки граждан в дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана за рубежом).

Теги:
консульство, посольство, Узбекистанцы, загранпаспорт



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