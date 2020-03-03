Узбекистанцы, живущие за рубежом, могут оформить загранпаспорт в посольствах

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. У граждан Узбекистана, живущих за рубежом, появилась возможность оформить загранпаспорт для выезда за границу в дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики в этих странах.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Новые правила вступят в силу с 1 марта.
Речь идет о соотечественниках, проживающих в странах СНГ и обязательно состоящих на консульском учете.
Граждане республики могут заполнить через веб-портал электронную анкету и записаться на прием. После этого необходимо будет явиться в диппредставительство Узбекистана в стране пребывания для сдачи биометрических данных.
Помимо этого, с 1 марта заработает система консульского учета, на который можно будет встать дистанционно (без личной явки граждан в дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана за рубежом).