Узбекистан предоставил гражданам Японии 90-дневный безвизовый режим

Между тем безвизовый режим не распространяется на японских граждан, въезжающих в республику для осуществления трудовой, профессиональной или иной деятельности либо на постоянное место жительства.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Узбекистан предоставил 90-дневный безвизовый режим для граждан Японии, сообщает Министерство юстиции.

Постановление правительства "О либерализации безвизового режима въезда в Республику Узбекистан для граждан Японии – владельцев дипломатических или официальных паспортов" было принято 29 февраля.

Новые правила въезда вступят в силу с 1 марта.

Документ был принят на паритетной основе. Это означает, что для узбекистанцев, въезжающих в Японию, будут действовать те же правила.

Кто из граждан Японии может въехать по безвизу?

Лица, прибывшие Узбекистан для осуществления дипломатической или консульской деятельности, а также выполнения задач правительства Японии. Данная категория граждан может воспользоваться безвизовым режимом в течение всего срока пребывания в республике.

Такой же порядок распространяется на членов их семей, постоянно проживающих вместе с ними.

Для граждан Японии, въезжающих в Узбекистан в иных целях, вводится безвизовый режим на 90 дней.

При этом безвизовый режим не распространяется на граждан Японии, въезжающих в республику для осуществления трудовой, профессиональной или иной деятельности.

Претендовать на безвиз также не могут японцы, переезжающие в Узбекистан на постоянное место жительства.