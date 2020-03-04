13:19 04 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Пассажиры в аэропорту

Узбекистан предоставил гражданам Японии 90-дневный безвизовый режим

Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
109 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200304/13591236/Uzbekistan-predostavil-grazhdanam-Yaponii-90-dnevnyy-bezvizovyy-rezhim.html

Между тем безвизовый режим не распространяется на японских граждан, въезжающих в республику для осуществления трудовой, профессиональной или иной деятельности либо на постоянное место жительства.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Узбекистан предоставил 90-дневный безвизовый режим для граждан Японии, сообщает Министерство юстиции.

Визы, приглашения, прописка: новое положение от Правительства Узбекистана
v-thailand.com
Узбекистан расширил список стран с безвизовым режимом

Постановление правительства "О либерализации безвизового режима въезда в Республику Узбекистан для граждан Японии – владельцев дипломатических или официальных паспортов" было принято 29 февраля.

Новые правила въезда вступят в силу с 1 марта.

Документ был принят на паритетной основе. Это означает, что для узбекистанцев, въезжающих в Японию, будут действовать те же правила.

Кто из граждан Японии может въехать по безвизу?

  • Лица, прибывшие Узбекистан для осуществления дипломатической или консульской деятельности, а также выполнения задач правительства Японии. Данная категория граждан может воспользоваться безвизовым режимом в течение всего срока пребывания в республике.
  • Такой же порядок распространяется на членов их семей, постоянно проживающих вместе с ними.
  • Для граждан Японии, въезжающих в Узбекистан в иных целях, вводится безвизовый режим на 90 дней.

При этом безвизовый режим не распространяется на граждан Японии, въезжающих в республику для осуществления трудовой, профессиональной или иной деятельности.

Претендовать на безвиз также не могут японцы, переезжающие в Узбекистан на постоянное место жительства.

Теги:
Узбекистан, Япония



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
330 школа
Новый подход к учебе: в Ташкенте открыли две необычные школы
Кадры уничтожения танка и бомбардировщика сверхзвуковой ракетой «Вихрь»
Уничтожение бомбардировщика и танка ракетами "Вихрь" попало на видео
Турпоток в Узбекистан в январе 2020 по сравнению с январем 2019
Сколько туристов посетило Узбекистан в январе 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться