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Узбекско-таджикские учения на полигоне Гурумсарой

Узбекистан и США провели совместные военные учения

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200304/13597449/Uzbekistan-i-SShA-proveli-sovmestnye-voennye-ucheniya.html

Проведение учений "Непобедимый страж" дало возможность службам безопасности обеих стран повысить оперативную эффективность при сталкивании с незнакомыми вызовами и расширить взаимодействие между вооруженными силами стран.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В Джизакской области прошли совместные узбекско-американские учения "Непобедимый страж-2020".

Военнослужащие Национальной гвардии Узбекистана и Центрального командования ВС США отточили свои навыки на горном полигоне "Фориш".

Совместные учения призваны "укрепить сотрудничество в области безопасности обеих стран и улучшить двустороннее взаимодействие по реагированию на возможные кризисные ситуации".

"Некоторые участники от США также принимали участие в учениях дистанционно с базы ВВС "МакДилл" в Тампе, штат Флорида", — отмети американское посольство в Узбекистане.

Дипмиссия отметила, что проведение учений "Непобедимый страж" дало возможность службам безопасности обеих стран повысить оперативную эффективность при столкновении с незнакомыми вызовами и расширить взаимодействие.

Вертолеты наносят удар с воздуха по позициям боевиков в рамках учений Центр-2019.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Между тем Узбекистан активно проводит военные учения не только с американцами, но и со своими ближайшими соседями.

Так, в сентябре 2019 года состоялись международные учения "Центр-2019", в которых приняли участие военнослужащие из России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Китая, Пакистана и Индии.

На огромной территории, в том числе и в морских акваториях, были задействованы 128 тысяч солдат, 20 тысяч единиц вооружения и техники, 600 летательных аппаратов, 15 кораблей и судов.

Теги:
военные учения, США, Узбекистан



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