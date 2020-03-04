Узбекистан и США провели совместные военные учения

Проведение учений "Непобедимый страж" дало возможность службам безопасности обеих стран повысить оперативную эффективность при сталкивании с незнакомыми вызовами и расширить взаимодействие между вооруженными силами стран.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В Джизакской области прошли совместные узбекско-американские учения "Непобедимый страж-2020".

Военнослужащие Национальной гвардии Узбекистана и Центрального командования ВС США отточили свои навыки на горном полигоне "Фориш".

Совместные учения призваны "укрепить сотрудничество в области безопасности обеих стран и улучшить двустороннее взаимодействие по реагированию на возможные кризисные ситуации".

"Некоторые участники от США также принимали участие в учениях дистанционно с базы ВВС "МакДилл" в Тампе, штат Флорида", — отмети американское посольство в Узбекистане.

Дипмиссия отметила, что проведение учений "Непобедимый страж" дало возможность службам безопасности обеих стран повысить оперативную эффективность при столкновении с незнакомыми вызовами и расширить взаимодействие.

Между тем Узбекистан активно проводит военные учения не только с американцами, но и со своими ближайшими соседями.

Так, в сентябре 2019 года состоялись международные учения "Центр-2019", в которых приняли участие военнослужащие из России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Китая, Пакистана и Индии.

На огромной территории, в том числе и в морских акваториях, были задействованы 128 тысяч солдат, 20 тысяч единиц вооружения и техники, 600 летательных аппаратов, 15 кораблей и судов.