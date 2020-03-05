Радиоведущий, пошутивший о распространении коронавируса в Фергане, извинился

На данный момент в Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Ведущий радиостанции "Рухсор" публично извинился за распространение ложной информации о якобы выявленных случаях заражения коронавирусом в Узбекистане.

Ранее в соцсетях распространилось аудио, в котором мужчина заявляет о том, что в Фергане зафиксированы первые случаи заболевания вирусом COVID-19.

Как сообщили в Минздраве, ведущий отправил это аудиосообщение в шутку друзьям, после чего они распространили аудиозапись в соцсетях.

Это, в свою очередь, вызвало настоящую панику среди местных жителей.

В связи с этим мужчина попросил у всех прощение за то, что не подумал о последствиях своей шутки.

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 95 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 284, вылечившихся - более 53 тысяч.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.