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Радиоведущий, пошутивший о распространении коронавируса в Фергане, извинился

© Flickr / curtis.kennington
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (164)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200305/13601342/Radioveduschiy-poshutivshiy-o-rasprostranenii-koronavirusa-v-Fergane-izvinilsya.html

На данный момент в Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Ведущий радиостанции "Рухсор" публично извинился за распространение ложной информации о якобы выявленных случаях заражения коронавирусом в Узбекистане.

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Ранее в соцсетях распространилось аудио, в котором мужчина заявляет о том, что в Фергане зафиксированы первые случаи заболевания вирусом COVID-19.

Как сообщили в Минздраве, ведущий отправил это аудиосообщение в шутку друзьям, после чего они распространили аудиозапись в соцсетях.

Это, в свою очередь, вызвало настоящую панику среди местных жителей.

В связи с этим мужчина попросил у всех прощение за то, что не подумал о последствиях своей шутки.

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 95 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 284, вылечившихся - более 53 тысяч.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (164)
Теги:
радио, Фергана, коронавирус



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