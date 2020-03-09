В Узбекистане запретили строить высотные здания рядом с тюрьмами

Помимо этого, в скором времени во всех местах лишения свободы установят видеокамеры, а сотрудникам раздадут специальные устройства для усиления охраны тюремных объектов.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Узбекистане запретили строительство высотных зданий высотой более шести метров на расстоянии 50 метров от учреждений по исполнению наказаний.

Это следует из постановления правительства, принятого 5 марта.

К учреждениям по исполнению наказаний относятся:

колонии (в том числе воспитательные);

тюрьмы;

специализированные больницы для осужденных.

Также, согласно новым правилам, в 2020-2024 годах все жилые помещения тюрьмы будут реконструированы.

"В указанные годы в общей сложности в 14 колониях по исполнению наказания будет реконструировано 60 жилых помещений путем замены их помещениями по типу кубрик. Будет построено три новых здания", - говорится в постановлении.

Кроме того, во всех местах лишения свободы будут установлены камеры видеонаблюдения, всем сотрудникам раздадут персональные видеокамеры.

"18 колоний по исполнению наказания будут оснащены 1 833 устройствами видеонаблюдения и 36 комплектами персональных видеокамер (боди-камеры)", - говорится в документе.

Работникам Службы пробации также раздадут три тысячи электронных браслетов.

Заказчиком строительства и реконструкции тюремных объектов, а также закупки современных технических средств охраны и видеонаблюдения выступило МВД Узбекистана.