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Из Саудовской Аравии из-за коронавируса вывезли 244 узбекских паломников

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Тема:
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200309/13626325/Iz-Saudovskoy-Aravii-iz-za-koronavirusa-vyvezli-244-uzbekskikh-palomnikov.html

С 27 февраля Uzbekistan Airways приостановила все рейсы из Ташкента в Джидду и Медину. В этот же день власти Саудовской Аравии временно приостановили выдачу разрешений для въезда паломников в страну.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways вывезла чартерным рейсом из Саудовской Аравии 244 узбекистанцев, совершавших паломничество.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики.

"Все пассажиры дважды прошли температурный скрининг тела, признаков коронавируса не обнаружено", - заявил представитель агентства.

Он также уточнил, что прибывшие узбекские паломники будут находиться на 14-дневном карантине по месту жительства.

Из Саудовской Аравии вернулась первая группа узбекских паломников
Управление мусульман Узбекистана
Саудовская Аравия приостановила въезд для паломников из-за коронавируса

Напомним, с 27 февраля Uzbekistan Airways приостановила выполнение всех рейсов из Ташкента в Джидду и Медину в связи с распространением коронавируса COVID-19.

В тот же день власти Саудовской Аравии распорядились приостановить въезд в страну лиц, в том числе прибывающих с целью совершения умры (малого хаджа) в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине.

Сейчас выдача разрешений для въезда паломников в страну не производится. Ограничения касаются граждан всех государств.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 109 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 816, вылечившихся - более 62 тысяч.

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Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 101 страну.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (181)
Теги:
Узбекистан, коронавирус, Саудовская Аравия, паломничество



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