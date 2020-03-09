Узбекистан приостановил проведение международных спортивных мероприятий

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Международные мероприятия и спортивные соревнования, которые были запланированы на территории Узбекистана, временно приостановлены.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта.
Данные меры призваны предотвратить распространение коронавируса в республике.
Теперь участие членов национальной сборной Узбекистана в каком-либо спортивном мероприятии, а также все выезды за рубеж сотрудников системы, должны быть обязательно согласованы с министерством.
Кроме того, все республиканские чемпионаты и кубки по всем видам спорта будут проводиться только в случае, если Минзрав даст добро.
Областные спортивные соревнования будут проводиться только по согласованию с областными управлениями здравоохранения.
Последние данные по коронавирусу
По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 109 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 816, вылечившихся - более 62 тысяч.
Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.
Эпидемия охватила 101 страну.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.
До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.
По официальным данным Минздрава Узбекистана, на территории республики ни одного подтвержденного случая заболевания вирусом COVID-19 нет.