Узбекистану в борьбе с коронавирусом поможет известный эпидемиолог

Михаил Фаворов посвятил более 40 лет изучению и предотвращению инфекционных заболеваний в различных регионах мира.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Известный международный эксперт, заместитель гендиректора по науке Международного института вакцин при ООН профессор Михаил Фаворов прибыл в Узбекистан.

Об этом сообщает пресс-служба Минзрава.

Его цель — помочь предотвратить завоз и распространение коронавируса на территории республики.

Эксперт оказывает консультативную помощь медицинским работникам в специализированных лечебных учреждениях.

"На посту заместителя гендиректора Международного института вакцин Фаворов занимался внедрением программ вакцинации от брюшного тифа, вируса папилломы, холеры, гриппа, пневмококковой инфекции, менингококковой инфекции, БЦЖ и других (заболеваний. - Sputnik)", - говорится в сообщении.

Также ученый активно занимался разработкой различных вакцин и проводил их испытания.

Фаворов посвятил более 40 лет изучению и предотвращению инфекций в различных регионах мира и опубликовал более 100 научных работ.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 113 тысяч человек. Число скончавшихся - 4 009, вылечившихся - более 63 тысяч.

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 101 страну.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

По официальным данным Минздрава Узбекистана, на территории республики ни одного подтвержденного случая заболевания вирусом COVID-19 нет.