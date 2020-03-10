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Эксперт-эпидемиолог Михаил Фаворов

Узбекистану в борьбе с коронавирусом поможет известный эпидемиолог

Радио "Комсомольская правда"
Общество
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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (182)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200310/13631241/Uzbekistanu-v-borbe-s-koronavirusom-pomozhet-izvestnyy-epidemiolog.html

Михаил Фаворов посвятил более 40 лет изучению и предотвращению инфекционных заболеваний в различных регионах мира.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Известный международный эксперт, заместитель гендиректора по науке Международного института вакцин при ООН профессор Михаил Фаворов прибыл в Узбекистан.

Об этом сообщает пресс-служба Минзрава.

Его цель — помочь предотвратить завоз и распространение коронавируса на территории республики.

Эксперт оказывает консультативную помощь медицинским работникам в специализированных лечебных учреждениях.

"На посту заместителя гендиректора Международного института вакцин Фаворов занимался внедрением программ вакцинации от брюшного тифа, вируса папилломы, холеры, гриппа, пневмококковой инфекции, менингококковой инфекции, БЦЖ и других (заболеваний. - Sputnik)", - говорится в сообщении.

Также ученый активно занимался разработкой различных вакцин и проводил их испытания.

Фаворов посвятил более 40 лет изучению и предотвращению инфекций в различных регионах мира и опубликовал более 100 научных работ.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 113 тысяч человек. Число скончавшихся - 4 009, вылечившихся - более 63 тысяч.

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Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 101 страну.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

По официальным данным Минздрава Узбекистана, на территории республики ни одного подтвержденного случая заболевания вирусом COVID-19 нет.

 

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (182)
Теги:
Россия, эксперт, Узбекистан, коронавирус



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