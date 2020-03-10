В Узбекистане ввели жесткий контроль за качеством соков

Соки и другие продукты питания из плодов и овощей не должны вредить здоровью и должны соответствовать требованиям промышленной стерилизации консервированной продукции.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Узбекистане усилили требования к продукции из фруктов и овощей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В частности, речь идет о соках.

4 марта Кабмин принял постановление, которое закрепило новые правила относительно производства, транспортировки и хранения данной продукции.

В первую очередь, были выдвинуты требования к маркировке сока: его название должно содержать слова, соответствующее названиям фруктов и овощей, из которых он изготовлен.

Также на этикетке необходимо указывать вид сока в зависимости от способа изготовления. К примеру, если это свежевыжатый сок, то на упаковке об этом должно быть обязательно упомянуто.

То же касается восстановленных, концентрированных, диффузионных, обогащенных соков, нектаров, морсов, фруктовых пюре и другой продукции из фруктов и ягод.

Следующее требование: на этикетке должна быть информация об уровне содержании в продукте сахара, усилителя вкуса и других добавок, если они присутствуют в соке.

Перед тем, как товар попадет на прилавки, он должен быть промаркирован единым знаком рыночного оборота (соответствия). К каждой партии соков должен быть приложен документ о качестве.

Особое требование предъявляется к продукции с дополнительными свойствами такими, как "Био", "Эко", "Без консервантов", "Без ГМО", "Экологически чистый продукт", "Халол" (Halal), "Органик" (Organic).

Данные товары должны будут получить специальные подтверждающие сертификаты международного образца.

При производстве соковой продукции, предназначенной для детского питания, не допускается добавление ГМО, красителей, консервантов, подсластителей, компонентов, дающих запах (кроме природных).