Узбекским деревьям присвоят айди-паспорта

Данные меры были приняты на фоне увеличения числа инцидентов, связанных с незаконной вырубкой деревьев по всей республике.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Власти Узбекистана проведут инвентаризацию всех насаждений страны. Каждому дереву присвоят номер и выдадут соответствующую ID-карту.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомэкологии.

Работа по постановке на учет деревьев начнется в Ташкенте уже на следующей неделе.

Внимание будет уделено, в первую очередь, тем местам, где есть потенциальная угроза строительства.

Список деревьев передадут местными хокимиятам, которые будут нести повышенную ответственность за сохранность зеленого покрова на своей территории.

"Эта превентивная мера – процесс сложный, однако нельзя сидеть сложа руки. Решено привлечь как можно больше специалистов, чтобы охватить поочередно каждый регион", - отметил глава Госкомэкологии Шавкатжон Абудразаков.

Напомним, в Узбекистане проблема незаконной вырубки деревьев стоит очень остро.

В конце февраля в Ташкенте застройщик вырубил целую рощу.

Под незаконную вырубку попало 81 дерево. Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Ситуацию взял на контроль столичный хокимият. Делом также заинтересовалась Генпрокуратура.

Местные власти незамедлительно принялись восстанавливать уничтоженную зеленую рощу и высадили более 150 различных деревьев.

После этого случая в Узбекистане решили ужесточить наказание за незаконную вырубку деревьев. В частности, предлагается увеличить сумму штрафов (сейчас – до 100 базовых расчетных величин), продолжительность общественных работ (ныне – до 360 часов) и исправительных работ (сегодня – до 3 лет), а также срок ограничения или лишения свободы (в настоящее время – до 3 лет).