В Узбекистане объявлен конкурс на лучший логотип к переписи населения

В последний раз всеобщая перепись в стране проводилась в 1989-м, когда республика еще находилась в составе СССР.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Государственный комитет по статистике объявил конкурс на создание лучшего логотипа и слогана, под которыми в Узбекистане в 2022 году будет проходить перепись населения.

Креативные идеи победителя будут размещены на рекламных баннерах и в информационных материалах.

Кто может участвовать в конкурсе?

Принять участие могут граждане любых стран, достигшие 16 лет. Свои идеи также могут предложить представители рекламных компаний и агентств.

Правила конкурса опубликованы на сайте Госкомстата.

Все проекты будет рассматривать специальная отборочная комиссия.

Подать заявку на участие в конкурсе необходимо до 30 марта

Перепись населения-2022

Всенародная перепись населения будет проведена в 2022 году.

По ее результатам, как полагают власти Узбекистана, можно рассуждать о прошлом и настоящем, а также прогнозировать будущее республики.

Персональные данные респондентов будут собираться по всем регионам одновременно в один день.

По данным Госкомстата, численность узбекского населения по состоянию на 18 февраля текущего года составила 34 002 410 миллиона человек, из них 17 093 012 — мужчины и 16 090 398 — женщины.

Также с начала года было зарегистрировано 126 768 родившихся детей.

Анализ в разрезе регионов республики показал, что по состоянию на 1 января 2020 года наибольшая численность населения наблюдалась в Самаркандской - 11,4%, Ферганской - 11,1%, Кашкадарьинской - 9,7% и Андижанской - 9,2% областях.