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Орденская планка

В Узбекистане учредили высшую государственную награду

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200311/13649270/V-Uzbekistane-uchredili-vysshuyu-gosudarstvennuyu-nagradu.html

Награда будет вручаться за выдающийся вклад в развитие республики. К ордену также прилагается или денежное вознаграждение, или же памятные подарки. Помимо этого, обладатель награды может рассчитывать на определенные льготы.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. В Узбекистане выдающимся государственным и общественным деятелям будут вручать орден "Олий Даражали Дўстлик" ("Высшей Степени Дружбы").

Орден Олий Даражали Дўстлик
Пресс-служба президента Узбекистана
Орден "Олий Даражали Дўстлик"

Награда будет символизировать безграничное уважение и почтение узбекского народа к лицу, которому ее вручат. Это может быть гражданин как Узбекистана, так и иностранного государства (в том числе лицо без гражданства).

Орденом "Олий Даражали Дўстлик" будут награждаться:

  • главы иностранных государств и правительств;
  • представители парламентов зарубежных стран;
  • руководители и представители международных организаций, посольств, консульств и иных приравненных к ним организаций;
  • выдающиеся деятели сферы науки, образования и воспитания, здравоохранения, духовности, культуры и спорта;
  • меценаты, прославившиеся благородными делами в духе гуманизма;
  • известные представители бизнес-сообщества.

Награда будет вручаться за:

  • личный вклад в развитие всесторонних выгодных отношений партнерства, усиление взаимоуважения и доверия между Узбекистаном и другими странами;
  • помощь в решении актуальных вопросов регионального и международного значения;
  • особые высокие заслуги перед республикой;
  • активное участие в работе по бережному сохранению, изучению и широкой пропаганде общечеловеческих и национальных духовных ценностей, исторического наследия, дальнейшему взаимообогащению культур и искусства разных народов;
  • большие достижения по обеспечению прогресса в сферах науки и просвещения, культуры, искусства и литературы, образования, здравоохранения и спорта, а также в области развития человеческого капитала;
  • значимые результаты в расширении внешнеэкономической деятельности, реализации крупных социально-экономических и инвестиционных проектов, а также создании и внедрении в разные сферы инновационных идей и технологий;
  • многолетнюю плодотворную работу, направленную на практическое решение экологических проблем, обеспечение в мире и стране благоприятной окружающей среды, сохранение природных богатств и заботу об экологической безопасности;
  • выдающуюся международную общественную, гуманитарную и благотворительную деятельность.

Решение о присвоении награды будет принимать лично глава республики Шавкат Мирзиёев или же сенаторы Олий Мажлиса.

Вручать орден в торжественной обстановке будет или сам президент, или другие ответственные руководители по его поручению.

"Лица, награжденные орденом "Олий Даражали Дўстлик", получают единовременное денежное вознаграждение в размере двухсоткратной базовой расчетной величины или памятные подарки, а также пользуются льготами, устанавливаемыми законодательством", - говорится в сообщении.

Орден "Олий Даражали Дўстлик" должен носиться, согласно правилам, на правой стороне груди на орденской цепи.

Теги:
дружба, Узбекистан, награда



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