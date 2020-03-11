В Узбекистане учредили высшую государственную награду

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. В Узбекистане выдающимся государственным и общественным деятелям будут вручать орден "Олий Даражали Дўстлик" ("Высшей Степени Дружбы").
Награда будет символизировать безграничное уважение и почтение узбекского народа к лицу, которому ее вручат. Это может быть гражданин как Узбекистана, так и иностранного государства (в том числе лицо без гражданства).
Орденом "Олий Даражали Дўстлик" будут награждаться:
- главы иностранных государств и правительств;
- представители парламентов зарубежных стран;
- руководители и представители международных организаций, посольств, консульств и иных приравненных к ним организаций;
- выдающиеся деятели сферы науки, образования и воспитания, здравоохранения, духовности, культуры и спорта;
- меценаты, прославившиеся благородными делами в духе гуманизма;
- известные представители бизнес-сообщества.
Награда будет вручаться за:
- личный вклад в развитие всесторонних выгодных отношений партнерства, усиление взаимоуважения и доверия между Узбекистаном и другими странами;
- помощь в решении актуальных вопросов регионального и международного значения;
- особые высокие заслуги перед республикой;
- активное участие в работе по бережному сохранению, изучению и широкой пропаганде общечеловеческих и национальных духовных ценностей, исторического наследия, дальнейшему взаимообогащению культур и искусства разных народов;
- большие достижения по обеспечению прогресса в сферах науки и просвещения, культуры, искусства и литературы, образования, здравоохранения и спорта, а также в области развития человеческого капитала;
- значимые результаты в расширении внешнеэкономической деятельности, реализации крупных социально-экономических и инвестиционных проектов, а также создании и внедрении в разные сферы инновационных идей и технологий;
- многолетнюю плодотворную работу, направленную на практическое решение экологических проблем, обеспечение в мире и стране благоприятной окружающей среды, сохранение природных богатств и заботу об экологической безопасности;
- выдающуюся международную общественную, гуманитарную и благотворительную деятельность.
Решение о присвоении награды будет принимать лично глава республики Шавкат Мирзиёев или же сенаторы Олий Мажлиса.
Вручать орден в торжественной обстановке будет или сам президент, или другие ответственные руководители по его поручению.
"Лица, награжденные орденом "Олий Даражали Дўстлик", получают единовременное денежное вознаграждение в размере двухсоткратной базовой расчетной величины или памятные подарки, а также пользуются льготами, устанавливаемыми законодательством", - говорится в сообщении.
Орден "Олий Даражали Дўстлик" должен носиться, согласно правилам, на правой стороне груди на орденской цепи.