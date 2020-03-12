Узбекистан заметно улучшил позиции в индексе верховенства закона 2020 года

Среди стран СНГ Узбекистан достиг наибольшего прогресса: по некоторым показателям республика заняла лидирующие позиции в мире.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Узбекистан поднялся на четыре позиции в индексе верховенства закона-2020.

Свежий отчет опубликовала международная организация гражданского общества World Justice Project.

В этом году Узбекистан в общем рейтинге занял 92-е место из 128.

World Justice Project Позиции Узбекистана в индексе верховенства закона-2020.

За последние несколько лет республика заметно улучшила свои позиции по некоторым показателям:

порядок и безопасность (11-е место в мире и 1-е среди стран СНГ);

отсутствие коррупции (за год страна поднялась на шесть строчек и заняла 89-е место в мире).

Министерство финансов Узбекистана Узбекистан улучшил свои позиции по индексу верховенства закона-2020

Среди стран СНГ Узбекистан показал самую позитивную динамику.

Министерство финансов Узбекистана Узбекистан достиг наибольшего прогресса среди стран СНГ

В этому году количество стран в отчете увеличилось до 128 (добавились Косово и Гамбия).

Страны анализировались по таким показателям, как ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, прозрачность институтов власти, защита основных прав, порядок и безопасность, соблюдение законов, гражданское правосудие и уголовное правосудие.