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Молоток судьи

Узбекистан заметно улучшил позиции в индексе верховенства закона 2020 года

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200312/13650904/Uzbekistan-zametno-uluchshil-pozitsii-v-indekse-Verkhovenstva-zakona-2020-goda.html

Среди стран СНГ Узбекистан достиг наибольшего прогресса: по некоторым показателям республика заняла лидирующие позиции в мире.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Узбекистан поднялся на четыре позиции в индексе верховенства закона-2020.

Свежий отчет опубликовала международная организация гражданского общества World Justice Project.

В этом году Узбекистан в общем рейтинге занял 92-е место из 128.

World Justice Project
Позиции Узбекистана в индексе верховенства закона-2020.

За последние несколько лет республика заметно улучшила свои позиции по некоторым показателям:

  • порядок и безопасность (11-е место в мире и 1-е среди стран СНГ);
  • отсутствие коррупции (за год страна поднялась на шесть строчек и заняла 89-е место в мире).
Узбекистан улучшил свои позиции по индексу верховенства закона-2020
Министерство финансов Узбекистана
Узбекистан улучшил свои позиции по индексу верховенства закона-2020

Среди стран СНГ Узбекистан показал самую позитивную динамику.

Узбекистан достиг наибольшего прогресса среди стран СНГ
Министерство финансов Узбекистана
Узбекистан достиг наибольшего прогресса среди стран СНГ

В этому году количество стран в отчете увеличилось до 128 (добавились Косово и Гамбия).

Страны анализировались по таким показателям, как ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, прозрачность институтов власти, защита основных прав, порядок и безопасность, соблюдение законов, гражданское правосудие и уголовное правосудие.

Теги:
СНГ, Узбекистан, закон



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