Узбекистан заметно улучшил позиции в индексе верховенства закона 2020 года

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Узбекистан поднялся на четыре позиции в индексе верховенства закона-2020.
Свежий отчет опубликовала международная организация гражданского общества World Justice Project.
В этом году Узбекистан в общем рейтинге занял 92-е место из 128.
За последние несколько лет республика заметно улучшила свои позиции по некоторым показателям:
- порядок и безопасность (11-е место в мире и 1-е среди стран СНГ);
- отсутствие коррупции (за год страна поднялась на шесть строчек и заняла 89-е место в мире).
Среди стран СНГ Узбекистан показал самую позитивную динамику.
В этому году количество стран в отчете увеличилось до 128 (добавились Косово и Гамбия).
Страны анализировались по таким показателям, как ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, прозрачность институтов власти, защита основных прав, порядок и безопасность, соблюдение законов, гражданское правосудие и уголовное правосудие.