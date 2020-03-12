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В Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан состоялась встреча Генерального прокурора Республики Узбекистан Нигматиллы Юлдашева с председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным

Генпрокуратура РУз и СК России подписали новую программу сотрудничества

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200312/13656350/Genprokuratura-Uzbekistana-i-SK-RF-podpisali-programmu-sotrudnichestva-na-2020-2021-gg.html

В Генеральной прокуратуре Узбекистана в четверг состоялась встреча главы ведомства Нигматиллы Юлдашева и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана и Следственный комитет России подписали соглашение о сотрудничестве и программу сотрудничества на 2020-2021 годы. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского ведомства.

По данным пресс-службы, 12 марта генпрокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашева и председатель СК РФ Александр Бастрыкин обсудили в Ташкенте вопросы расширения договорно-правовой базы между двумя ведомствами.

"По итогам встречи подписаны соглашения между Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан и Следственным комитетом Российской Федерации о сотрудничестве, а также программа межведомственного сотрудничества на 2020-2021 годы", — говорится публикации на официальном Telegram-канале Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре Узбекистана состоялась встреча главы ведомства Нигматиллы Юлдашева с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным
Генеральная прокуратура Республики Узбекистан
В Генпрокуратуре Узбекистана состоялась встреча главы ведомства Нигматиллы Юлдашева с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным

Участники встречи отметили, что реализация подписанных документов придаст новый импульс развитию двустороннего взаимодействия за счет обмена информацией и передовым опытом в правовой сфере.

Стороны также обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, обменялись мнениями по перспективам дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

Теги:
Реформы, сотрудничество, Генеральная прокуратура Узбекистана, Следственный комитет РФ, Узбекистан, Россия, Нигматилла Юлдашев, Александр Бастрыкин



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