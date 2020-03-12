Генпрокуратура РУз и СК России подписали новую программу сотрудничества

В Генеральной прокуратуре Узбекистана в четверг состоялась встреча главы ведомства Нигматиллы Юлдашева и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана и Следственный комитет России подписали соглашение о сотрудничестве и программу сотрудничества на 2020-2021 годы. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского ведомства.

По данным пресс-службы, 12 марта генпрокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашева и председатель СК РФ Александр Бастрыкин обсудили в Ташкенте вопросы расширения договорно-правовой базы между двумя ведомствами.

"По итогам встречи подписаны соглашения между Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан и Следственным комитетом Российской Федерации о сотрудничестве, а также программа межведомственного сотрудничества на 2020-2021 годы", — говорится публикации на официальном Telegram-канале Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан В Генпрокуратуре Узбекистана состоялась встреча главы ведомства Нигматиллы Юлдашева с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным

Участники встречи отметили, что реализация подписанных документов придаст новый импульс развитию двустороннего взаимодействия за счет обмена информацией и передовым опытом в правовой сфере.

Стороны также обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, обменялись мнениями по перспективам дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.