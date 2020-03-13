Глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с созданными в школе условиями, побеседовал с учащимися.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Вчера, 12 марта, Шавкат Мирзиёев ознакомился с Президентской школой в Хиве, сообщает пресс-служба.

Пресс-служба Наше счастье: Шавкат Мирзиёев пообщался с детьми Президентской школы в Хиве

"Мы поставили перед собой очень большие цели. В их достижении мы верим и опираемся на такую молодежь, как вы. Вы прошли непростой конкурс, поступили в эту школу и сделали первый шаг на большом пути. Здесь учатся лучшие из лучших. Передайте вашим родителям мою благодарность за воспитание таких умных детей. Прежде всего это их, а также мое счастье, счастье всей нации", - сказал президент.

Пресс-служба Наше счастье: Шавкат Мирзиёев пообщался с детьми Президентской школы в Хиве

В данной школе созданы самые современные условия согласно стандартам Президентских школ.

Пресс-служба Наше счастье: Шавкат Мирзиёев пообщался с детьми Президентской школы в Хиве

На текущий учебный год на конкурсной основе были отобраны 144 учащихся для обучения в 5-10-х классах. Сформирован педагогический коллектив 21 опытного учителя и 9 иностранных специалистов.

Пресс-служба Наше счастье: Шавкат Мирзиёев пообщался с детьми Президентской школы в Хиве

Напомним, в ноябре 2019 года Шавкат Мирзиёев одобрил создание "Современных школ", сооружаемых по передовым архитектурным решениям и оснащенных энергосберегающими технологиями.

Президент также поручил разработать и утвердить требования к руководящим и педагогическим кадрам, к уровню обеспеченности учебниками, учебными пособиями, художественной и иной литературой, образовательному процессу, а также внеурочной деятельности.

В общей сложности Узбекистан в 2020-2022 годах направит 4,05 трлн сумов на строительство, реконструкцию, ремонт и оснащение общеобразовательных учреждений в рамках проекта "Современная школа".