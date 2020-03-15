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В Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (228)
793703
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200315/13675859/V-Uzbekistane-vyyavili-pervyy-sluchay-zabolevaniya-koronavirusom.html

На данный момент, проводятся все необходимые профилактические мероприятия по сдерживанию распространения инфекции. Повода для паники нет.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. В Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия.

Анализы были взяты у гражданина республики, недавно вернувшегося из Франции. Сегодня они показали положительный результат.

"Пятнадцатого марта в 6.00 в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19", - говорится в сообщении.

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Повода для паники нет.

Дополнительную информацию агентство обещало сообщить позднее.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 152 тысячи человек. Число скончавшихся - 5 801, вылечившихся - более 75 тысяч.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (228)
Теги:
Франция, Узбекистан, коронавирус



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