На данный момент, проводятся все необходимые профилактические мероприятия по сдерживанию распространения инфекции. Повода для паники нет.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. В Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия.

Анализы были взяты у гражданина республики, недавно вернувшегося из Франции. Сегодня они показали положительный результат.

"Пятнадцатого марта в 6.00 в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19", - говорится в сообщении.

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Повода для паники нет.

Дополнительную информацию агентство обещало сообщить позднее.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 152 тысячи человек. Число скончавшихся - 5 801, вылечившихся - более 75 тысяч.