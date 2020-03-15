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Бахром Алматов

Повода для паники нет — главный санитарный врач Узбекистана о первом заболевшем

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (228)
136220
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200315/13676080/Povoda-dlya-paniki-net--glavnyy-sanitarnyy-vrach-Uzbekistana-o-pervom-zabolevshem.html

Бахром Алматов призвал население не поддаваться панике и уделять серьезное внимание соблюдению правил личной гигиены.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. В Узбекистане выявили первого заболевшего коронавирусом. Им стал гражданин республики, вернувшийся недавно из Франции.

Ситуацию прокомментировал главный санитарный врач Узбекистана, директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве Бахром Алматов.

По его словам, за последние сутки в республику 38 авиарейсами прибыло 4,8 тысячи человек, по железной дороге — 1 860 человек, через другие пограничные пункты — 38 тысяч.

Большинство пассажиров прибыли из России, Казахстана и европейских стран.

У всех у них по прибытии была измерена температура. 

На сегодняшний день, на домашнем карантине находятся 7,7 тысячи граждан, прибывших из стран, где бушует коронавирус. Из них 2,1 тысячи человек остаются под наблюдением врачей, остальные покинули зону карантина по истечении 14 дней.

Сейчас МВД, Минздрав и другие ведомства предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны.

Повода для паники нет, подчеркнул Алматов.

"Поводов для беспокойства в связи с данной ситуацией нет. Определены лица, бывшие в контакте с этим пациентом, составлен список пассажиров, прибывших вместе с ним из Франции в Узбекистан, сейчас ведется работа по установлению мест их проживания и взятию их под медицинское наблюдение. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры", — заявил он.

Алматов также отметил, что несмотря на растущее число заболевших по всему миру, стоит обратить внимание на тот факт, что у 80% пациентов болезнь протекает в легкой форме, а иногда пациенты вовсе не замечают симптомов.

Еще у 15% пациентов болезнь проходит в средней форме и лишь у 5% — в тяжелой.

К последней группе в основном относятся люди в возрасте с хроническими заболеваниями.

Бахром Алматов призвал население не поддаваться панике и соблюдать правила личной гигиены:

  • содержать жилье в чистоте
  • после поездки в общественном транспорте пользоваться обеззараживающим средством для рук 
  • мыть руки с мылом.
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (228)
Теги:
Эпидемия, Узбекистан, коронавирус



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