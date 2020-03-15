В UzAuto Motors призвали не доверять фейковой информации из соцсетей

В компании рассказали, что якобы заниженные цены, которые граждане увидели на сайте российского автосалона "Mас Моторс" - не более, чем обманный трюк.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. В UzAuto Motors призвали доверять только официальной информации на сайтах официальных дилеров.

Так, на днях в социальных сетях распространились скриншоты с информацией о запредельно низких ценах на автомобили Ravon в одном из автосалонов России.

Пресс-служба UzAuto Motors Скриншоты с сайта официального дилера и сайта "Мас Моторс"

Этой информации поверили не только граждане, но и многие представители официальных структур.

В UzAuto Motors провели проверку. Выяснилось, что приобрести автомобили Ravon по привлекательным ценам предлагает некий российский автосалон "Мас Моторс", который не является официальным дилером Ravon.

Далее специалисты UzAuto Motors обнаружили, что по заниженным ценам данный автосалон предлагал автомобили Toyota и Hyundai.

Пресс-служба UzAuto Motors Скриншоты с сайта официального дилера и сайта "Мас Моторс"

Однако всех, кто обращался в автосалон, ждал неприятный сюрприз. Представители автосалона сообщали, что цена, заявленная на сайте, — это лишь первоначальный взнос при оплате в рассрочке. Клиенту также как вариант предлагалось купить более дорогой автомобиль.

Эта обманная схема давно практикуется автосалоном. Это в свое время вызвало широкий общественный резонанс в российском обществе.