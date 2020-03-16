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Эксперты МАГАТЭ разрабатывают новые технологии для лечения заболеваний

К борьбе с пандемией "подключат" ядерные технологии МАГАТЭ

Пресс-служба МАГАТЭ
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (244)
10910
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13686294/K-borbe-s-pandemiey-podklyuchat-yadernye-tekhnologii-MAGATE.html

Атомщики предлагают использовать уникальный метод диагностики короновируса на основе ядерных технологий.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о готовности предоставить тест-системы и оборудование на основе ядерных технологий для диагностики коронавируса.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

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Отмечается, что метод диагностики, известный как полимеразная цепная транскрипция с обратной транскрипцией в реальном времени (ПЦР-РВ).

Данная технология позволяет выявить вирус COVID-19 у людей и животных в течение нескольких часов после прохождения процедуры.

Помимо этого, МАГАТЭ поможет обучить специалистов навыкам, необходимым для этой работы.

По последним данным, число заболевших пневмонией в мире превысило 167 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 506, вылечившихся - более 76 тысяч. 

В Узбекистане на данный момент зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (244)
Теги:
технологии, Эпидемия, МАГАТЭ, коронавирус



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