К борьбе с пандемией "подключат" ядерные технологии МАГАТЭ

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о готовности предоставить тест-системы и оборудование на основе ядерных технологий для диагностики коронавируса.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

Отмечается, что метод диагностики, известный как полимеразная цепная транскрипция с обратной транскрипцией в реальном времени (ПЦР-РВ).

Данная технология позволяет выявить вирус COVID-19 у людей и животных в течение нескольких часов после прохождения процедуры.

Помимо этого, МАГАТЭ поможет обучить специалистов навыкам, необходимым для этой работы.

По последним данным, число заболевших пневмонией в мире превысило 167 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 506, вылечившихся - более 76 тысяч.

В Узбекистане на данный момент зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом.