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Усмонхон Алимов - Председатель управления мусульман Узбекистана, муфтий

Муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов разрешил совершать пятничный намаз дома

Международный пресс-клуб
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (23)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13688939/Muftiy-Uzbekistana-Usmonkhon-Alimov-razreshil-sovershat-pyatnichnyy-namaz-doma.html

Все мечети и комнаты омовения, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, будут дезинфицироваться.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Председатель мусульманского управления Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов разрешил верующим совершать пятничный намаз дома, передает РИА Новости.

"Пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация, пятничный намаз допускается совершать дома", – заявил он в эфире телеканала "Узбекистан 24".

Муфтий добавил, что джаназа намаз – поминальную молитву - также разрешается совершать дома в присутствии близких родственников умершего.

Алимов также призвал всех мусульман Узбекистана строго следовать рекомендациям Минздрава по профилактике против распространения коронавируса. Он добавил, что в других мусульманских странах были приняты аналогичные меры.

Все мечети и комнаты омовения, согласно рекомендациям Минздрава, будут тщательно дезинфицироваться.

Ситуация с коронавирусом в Узбекистане

Вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Анализы были взяты у гражданки республики, недавно вернувшейся из Франции, и показали положительный результат.

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Позднее коронавирус COVID-19 выявили еще у семи человек в Узбекистане. В итоге общее число инфицированных в стране выросло до восьми.

В республике закрылись все вузы, школы и детские сады.

Также Узбекистан полностью закрыл авиа- и автомобильное сообщение с другими странами и приступил к эвакуации своих граждан из-за рубежа. В стране отменены все массовые мероприятия, включая народные гулянья в праздник Навруза.

Между тем власти страны просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 170 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 650, вылечившихся - более 76 тысяч.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (23)
Теги:
коронавирус, религия, муфтий, ислам, намаз



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