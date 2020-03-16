Муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов разрешил совершать пятничный намаз дома

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Председатель мусульманского управления Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов разрешил верующим совершать пятничный намаз дома, передает РИА Новости.
"Пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация, пятничный намаз допускается совершать дома", – заявил он в эфире телеканала "Узбекистан 24".
Муфтий добавил, что джаназа намаз – поминальную молитву - также разрешается совершать дома в присутствии близких родственников умершего.
Алимов также призвал всех мусульман Узбекистана строго следовать рекомендациям Минздрава по профилактике против распространения коронавируса. Он добавил, что в других мусульманских странах были приняты аналогичные меры.
Все мечети и комнаты омовения, согласно рекомендациям Минздрава, будут тщательно дезинфицироваться.
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане
Вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Анализы были взяты у гражданки республики, недавно вернувшейся из Франции, и показали положительный результат.
Позднее коронавирус COVID-19 выявили еще у семи человек в Узбекистане. В итоге общее число инфицированных в стране выросло до восьми.
В республике закрылись все вузы, школы и детские сады.
Также Узбекистан полностью закрыл авиа- и автомобильное сообщение с другими странами и приступил к эвакуации своих граждан из-за рубежа. В стране отменены все массовые мероприятия, включая народные гулянья в праздник Навруза.
Между тем власти страны просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.
Число заболевших пневмонией в мире превысило 170 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 650, вылечившихся - более 76 тысяч.