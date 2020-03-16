Муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов разрешил совершать пятничный намаз дома

Все мечети и комнаты омовения, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, будут дезинфицироваться.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Председатель мусульманского управления Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов разрешил верующим совершать пятничный намаз дома, передает РИА Новости.

"Пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация, пятничный намаз допускается совершать дома", – заявил он в эфире телеканала "Узбекистан 24".

Муфтий добавил, что джаназа намаз – поминальную молитву - также разрешается совершать дома в присутствии близких родственников умершего.

Алимов также призвал всех мусульман Узбекистана строго следовать рекомендациям Минздрава по профилактике против распространения коронавируса. Он добавил, что в других мусульманских странах были приняты аналогичные меры.

Все мечети и комнаты омовения, согласно рекомендациям Минздрава, будут тщательно дезинфицироваться.

Ситуация с коронавирусом в Узбекистане

Вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Анализы были взяты у гражданки республики, недавно вернувшейся из Франции, и показали положительный результат.

Позднее коронавирус COVID-19 выявили еще у семи человек в Узбекистане. В итоге общее число инфицированных в стране выросло до восьми.

В республике закрылись все вузы, школы и детские сады.

Также Узбекистан полностью закрыл авиа- и автомобильное сообщение с другими странами и приступил к эвакуации своих граждан из-за рубежа. В стране отменены все массовые мероприятия, включая народные гулянья в праздник Навруза.

Между тем власти страны просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 170 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 650, вылечившихся - более 76 тысяч.