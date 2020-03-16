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Нотариус

В Узбекистане частным нотариусом можно стать без диплома юриста

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13689183/V-Uzbekistane-chastnym-notariusom-mozhno-stat-bez-diploma-yurista.html

Лицензирование частных нотариальных контор, постановку их на учет и снятие с учета осуществляет Министерство юстиции Республики Каракалпакстан, территориальные управления юстиции.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. В Узбекистане частный нотариус получит право осуществлять свою деятельность без соответствующего юридического образования.

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В Узбекистане снова появятся частные нотариусы - закон

Это следует из постановления правительства "Об утверждении нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность негосударственной нотариальной деятельности", сообщает Минюст.

Теперь частный нотариус без образования юрлица имеет право открывать счет в банке, заключать трудовой договор с работниками, оформлять  гражданско-правовые договоры со специалистами и юридическими лицами для организации своей деятельности.

Кроме того, до начала своей деятельности он должен будет застраховать гражданскую ответственность.

"В названии нотариуса должны быть указаны слова «нотариус, занимающийся частной практикой», соответствующий район, город. Печать частного нотариуса изготавливается по единому образцу, утвержденному Министерством юстиции", - говорится в сообщении. 

Еще одно важное положение: такой нотариус имеет полное право нанять стажера, помощника, секретаря, переводчика и других работников, которые бы работали в его конторе.

К слову, определять время своей работы и отдыха он тоже может самостоятельно.

Нотариальные действия должны осуществляться через автоматизированную информационную систему "Нотариус". 

"Поступления, взимаемые частным нотариусом, переходят в распоряжение нотариуса после уплаты налогов и других платежей в государственный бюджет", - пишет Минюст.

Лицензированием частной нотариальной деятельности, постановкой на учет и снятием с учета будут заниматься Министерство юстиции Республики Каракалпакстан, территориальные управления юстиции.

Теги:
Узбекистан, нотариус, Образование, юрист



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