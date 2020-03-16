В Ташкенте отменили плановые отключения отопления и горячей воды

Кратковременное отключение горячего водоснабжения возможно лишь в отдельных случаях для устранения аварий и неисправностей.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Власти Ташкента пересмотрели график отключения отопления и горячего водоснабжения в связи с принятием мер против распространения коронавируса.

Об этом сообщает ГУП "Тошиссиккувати".

На ближайшее время отключение не запланировано.

Горячую воду могут отключить на короткое время в отдельных случаях для устранения аварий и неисправностей.

В настоящее время Узбекистан находится на карантине. В республике закрылись все вузы, школы и детские сады.

Также Узбекистан полностью закрыл авиа- и автомобильное сообщение с другими странами и приступил к эвакуации своих граждан из-за рубежа. В стране отменены все массовые мероприятия, включая народные гулянья в праздник Навруза.

Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в стране выросло до восьми. Между тем власти страны просят граждан не поддаваться панике. Ситуация находится под контролем.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 170 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 650, вылечившихся - более 76 тысяч.