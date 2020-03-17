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Водитель скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус

В Узбекистане выявлен 11-й случай заболевания коронавирусом

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (32)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200317/13698227/V-Uzbekistane-vyyavlen-11-y-sluchay-zabolevaniya-koronavirusom.html

Власти республики предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы вирус COVID-19 не распространился на территории страны.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 11 человек.

© Sputnik / Алексей Даничев
В Узбекистане на больничном карантине находятся более 640 человек

Об этом сообщает Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия.

Диагноз подтвердили у пассажира рейса Дубай-Ташкент сразу по прилете в аэропорт столицы.

Ранее вирус был обнаружен у гражданки, вернувшейся из Франции, а также у ее мужа, детей, внука и еще одного родственника.

Два других случая заболевания были выявлены у узбекистанцев, прибывших из Стамбула. Позже вирус COVID-19 нашли у супруги одного из них.

Инфекцию также выявили у гражданина, прилетевшего из Лондона в Ташкент.

Состояние всех больных оценивается как удовлетворительное. Пациенты находятся на лечении.

Узбекистан находится на карантине: в стране приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы.

Между тем власти республики просят граждан не поддаваться панике. Аналогичные меры принимаются во многих странах.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 183 тысячи человек. Число скончавшихся - 7 415, вылечившихся - более 79 тысяч.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (32)
Теги:
Эпидемия, Узбекистан, коронавирус



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