Узбекистан борется с фейками о коронавирусе: уже выявлены 33 аккаунта в соцсетях

МВД, Генпрокуратура и другие ответственные органы республики создали рабочую группу по пресечению распространения ложной информации и материалов, вызывающих панику среди населения в связи с пандемией коронавируса.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана выявили в соцсетях 33 аккаунта, распространяющих фейковую информацию о ситуации с коронавирусом в республике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Ранее в социальных сетях появилась информация о проведении в Ташкенте массовой обработки жилых массивов дезинфицирующими средствами с помощью вертолетов в связи распространением COVID-19. МВД, Генпрокуратура и другие ответственные органы Узбекистана создали рабочую группу по пресечению распространения ложной информации и материалов, вызывающих панику среди населения в связи с пандемией коронавируса.

"На сегодняшний день рабочая группа выявила 33 аккаунта в социальных сетях, распространяющих деструктивную информацию, сеющих панику среди населения. Из них 25 аккаунтов принадлежат пользователям за рубежом, восемь — гражданам Узбекистана", — говорится в публикации на Telegram-канале МВД.

Личности граждан установлены, ведется доследственная проверка, также установлены личности двух жителей Узбекистана, распространивших ложную информацию о гражданах, заразившихся вирусом и находящихся на карантине.

"Их действиям дается правовая оценка", — добавили в пресс-службе.

Напомним, в Узбекистане распространение в любой форме сведений и материалов, направленных на создание паники среди населения, наказывается штрафом от 66,9 миллиона сумов до 89,2 миллиона сумов (от 7 до 9,5 тысячи долларов) или ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет.

По последним данным, в республике выявлено 11 случаев заражения COVID-19.

Власти республики с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. В Узбекистане отменены все массовые мероприятия, закрыты театры и кинотеатры.