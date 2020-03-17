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Узбекистан борется с фейками о коронавирусе: уже выявлены 33 аккаунта в соцсетях

© Sputnik / Константин Родиков
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (36)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200317/13699285/Uzbekistan-boretsya-s-feykami-o-koronaviruse-uzhe-vyyavleny-33-akkaunta-v-sotssetyakh.html

МВД, Генпрокуратура и другие ответственные органы республики создали рабочую группу по пресечению распространения ложной информации и материалов, вызывающих панику среди населения в связи с пандемией коронавируса.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана выявили в соцсетях 33 аккаунта, распространяющих фейковую информацию о ситуации с коронавирусом в республике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Ранее в социальных сетях появилась информация о проведении в Ташкенте массовой обработки жилых массивов дезинфицирующими средствами с помощью вертолетов в связи распространением COVID-19. МВД, Генпрокуратура и другие ответственные органы Узбекистана создали рабочую группу по пресечению распространения ложной информации и материалов, вызывающих панику среди населения в связи с пандемией коронавируса.

"На сегодняшний день рабочая группа выявила 33 аккаунта в социальных сетях, распространяющих деструктивную информацию, сеющих панику среди населения. Из них 25 аккаунтов принадлежат пользователям за рубежом, восемь — гражданам Узбекистана", — говорится в публикации на Telegram-канале МВД.

Личности граждан установлены, ведется доследственная проверка, также установлены личности двух жителей Узбекистана, распространивших ложную информацию о гражданах, заразившихся вирусом и находящихся на карантине.

Мужчина работает за компьютером
© CC0 / Unsplash / Arif Riyanto
Никакой паники: в узбекских соцсетях появляется все больше ложных сообщений
"Их действиям дается правовая оценка", — добавили в пресс-службе.

Напомним, в Узбекистане распространение в любой форме сведений и материалов, направленных на создание паники среди населения, наказывается штрафом от 66,9 миллиона сумов до 89,2 миллиона сумов (от 7 до 9,5 тысячи долларов) или ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет.

По последним данным, в республике выявлено 11 случаев заражения COVID-19. 

Власти республики с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. В Узбекистане отменены все массовые мероприятия, закрыты театры и кинотеатры.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (36)
Теги:
Интернет, соцсети, МВД Узбекистана, Узбекистанцы, Узбекистан, коронавирус



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