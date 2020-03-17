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Узбекистан и ЕАЭС вырабатывают программу по защите стран от коронавируса

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Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (37)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200317/13700904/Uzbekistan-i-EAES-vyrabatyvayut-programmu-po-zaschite-stran-ot-koronavirusa.html

Россия передала странам Евразийского экономического союза, а также Узбекистану и Таджикистану тест-системы для обнаружения коронавируса. На прошедшем совещании представители государств обсудили совместные меры по недопущения распространения COVID-19.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik, Мария Науменко. Представитель Узбекистана принял участие в заседании Совета главных санитарных врачей стран ЕАЭС*, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Страны ЕАЭС вырабатывают согласованную программу действий для защиты жизни и здоровья населения в связи с распространением COVID-19", — уточняется в пресс-релизе ЕЭК.

Кроме того, в совещании участвовал представитель Таджикистана. Стороны обсудили, какие меры принимают страны для того, чтобы заболевание не распространилось. В настоящее время государства закрыли границы для перемещения физических лиц и ограничили авиа- и железнодорожное сообщение.

Ранее Россия передала тест-системы по коронавирусу 13 государствам, в том числе странам ЕАЭС, Узбекистану и Таджикистану.

По последним данным, число зараженных COVID-19 в Узбекистане достигло 11 человек. Новый случай заболевания выявлен у гражданина республики, прилетевшего из Дубая.

Карантин в Узбекистане
© Sputnik /
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В республике отменили массовые гулянья в честь Навруза (весенний новогодний праздник равноденствия), спортивные и культурные мероприятия. Также прекратили работу кинотеатры, всех школьников перевели на домашнее обучение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 180 тысяч человек в 146 странах, более 7 тысяч человек скончались.

*Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств ЕАЭС.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (37)
Теги:
здравоохранение, Таджикистан, Россия, коронавирус, ЕАЭС, Узбекистан



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