Узбекистан и ЕАЭС вырабатывают программу по защите стран от коронавируса

Россия передала странам Евразийского экономического союза, а также Узбекистану и Таджикистану тест-системы для обнаружения коронавируса. На прошедшем совещании представители государств обсудили совместные меры по недопущения распространения COVID-19.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik, Мария Науменко. Представитель Узбекистана принял участие в заседании Совета главных санитарных врачей стран ЕАЭС*, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Страны ЕАЭС вырабатывают согласованную программу действий для защиты жизни и здоровья населения в связи с распространением COVID-19", — уточняется в пресс-релизе ЕЭК.

Кроме того, в совещании участвовал представитель Таджикистана. Стороны обсудили, какие меры принимают страны для того, чтобы заболевание не распространилось. В настоящее время государства закрыли границы для перемещения физических лиц и ограничили авиа- и железнодорожное сообщение.

Ранее Россия передала тест-системы по коронавирусу 13 государствам, в том числе странам ЕАЭС, Узбекистану и Таджикистану.

По последним данным, число зараженных COVID-19 в Узбекистане достигло 11 человек. Новый случай заболевания выявлен у гражданина республики, прилетевшего из Дубая.

В республике отменили массовые гулянья в честь Навруза (весенний новогодний праздник равноденствия), спортивные и культурные мероприятия. Также прекратили работу кинотеатры, всех школьников перевели на домашнее обучение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 180 тысяч человек в 146 странах, более 7 тысяч человек скончались.

*Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств ЕАЭС.