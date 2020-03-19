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Движение на Юнусабадской линии метрополитена восстановлено

© Flickr / valdosilasol
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200319/13713608/Dvizhenie-na-Yunusabadskoy-linii-metropolitena-vosstanovleno.html

На данный момент движение на ветке столичной подземки уже восстановлено. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Ташкенте уже открылась Юнусабадская линия метро, сообщает пресс-служба.

Напомним, сегодня утром 19.03.2020 года в связи с проведением технических работ по подготовке ко вводу в эксплуатацию новых станций метрополитена на Юнусабадской линии данная ветка была временно закрыта.

"На данный момент движение восстановлено, приносим своим извинения за неудобства", - говорится в информации.

В феврале в Ташкентском метрополитене состоялся запуск тестового поезда от существующей станции "Шахристан" до новой станции "Туркистан".

Запуск поезда подтверждает готовность верхнего строения пути новой продленной линии на этом участке. На станциях "Туркистан" и "Юнусабад" ведутся заключительные строительно-монтажные и отделочные работы.

Теги:
Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, Тошкент метрополитени, Метро, метро, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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