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Узбекские врачи присоединились ко всемирному флешмобу в свою поддержку

REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (64)
20010
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200319/13714256/Uzbekskie-vrachi-prisoedinilis-v-vsemirnomu-fleshmobu-v-svoyu-podderzhku.html

Чтобы стать участником данной акции, медработнику необходимо сделать фото с листом, на котором написано #I stayed at work for you. You stay at home for us (#Я ради тебя остался работать. Теперь ты ради нас останься дома).

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана присоединилось к флешмобу в поддержку врачей, которые активно борются с коронавирусом.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава Фуркат Санаев.

Telegram / ССВ матбуот котиби
Узбекские врачи присоединились ко всемирному флешмобу в свою поддержку

Необычную акцию запустил врач из Малайзии Джи Тик Шенг. Он опубликовал свое фото с листом бумаги в Facebook, призвав людей оставаться дома.

Инициативу поддержали врачи со всего мира, и сейчас флешмоб приобрел уже мировой масштаб.

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Публикация от Seth Yudof (@sethyudof)

Ранее в ВОЗ призвали уважительно относиться к медицинским работникам и помнить, что они каждый день изо всех сил борются с пандемией.
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Публикация от AnGeGi Soutache Jewelry (@angegisoutache)

По последним данным, число заболевших вирусом COVID-19 в мире превысило 211 тысяч человек.
Число скончавшихся - 8 847, вылечившихся - более 84 тысяч. 

В Узбекистане количество заболевших коронавирусной инфекции достигло 23 человек.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (64)
Теги:
флешмоб, Минздрав Узбекистана, врачи, Узбекистан, коронавирус



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