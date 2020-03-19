Узбекские врачи присоединились ко всемирному флешмобу в свою поддержку

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана присоединилось к флешмобу в поддержку врачей, которые активно борются с коронавирусом.
Об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава Фуркат Санаев.
Необычную акцию запустил врач из Малайзии Джи Тик Шенг. Он опубликовал свое фото с листом бумаги в Facebook, призвав людей оставаться дома.
Инициативу поддержали врачи со всего мира, и сейчас флешмоб приобрел уже мировой масштаб.
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В Узбекистане количество заболевших коронавирусной инфекции достигло 23 человек.