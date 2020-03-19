Чтобы стать участником данной акции, медработнику необходимо сделать фото с листом, на котором написано #I stayed at work for you. You stay at home for us (#Я ради тебя остался работать. Теперь ты ради нас останься дома).

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана присоединилось к флешмобу в поддержку врачей, которые активно борются с коронавирусом.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава Фуркат Санаев.

Telegram / ССВ матбуот котиби Узбекские врачи присоединились ко всемирному флешмобу в свою поддержку

Необычную акцию запустил врач из Малайзии Джи Тик Шенг. Он опубликовал свое фото с листом бумаги в Facebook, призвав людей оставаться дома.

Инициативу поддержали врачи со всего мира, и сейчас флешмоб приобрел уже мировой масштаб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Seth Yudof (@sethyudof) 18 Мар 2020 в 5:01 PDT

Ранее в ВОЗ призвали уважительно относиться к медицинским работникам и помнить, что они каждый день изо всех сил борются с пандемией.