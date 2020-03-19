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Работа врачей в операционной

Одну из больниц Ташкента взяли под карантин из-за пациента с COVID-19

© CC0 / Unsplash / Natanael Melchor
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (64)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200319/13714893/1-ya-gorodskaya-bolnitsa-Tashkenta-vzyata-pod-karantin-iz-za-patsienta-s-COVID-19.html

В Минздраве уточнили, что один из пациентов, находившийся определенное время в больнице, скрыл информацию о посещении Турции. Из-за этого в качестве профилактики медучреждение будет некоторое время на карантине.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Первая городская клиническая больница Ташкента была взята под карантин после того, как у одного из пациентов был выявлен коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Диагноз был подтвержден у одного из пациентов, который находился определенное время в больнице и скрыл от всех факт своей недавней поездки в Турцию.

"После появления подозрений на коронавирус СOVID-19, его анализы направлены в НИИ вирусологии, где был получен положительный результат", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что положительные анализы пришли сегодня утром.

REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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В соответствии с требованиями ВОЗ, больница в качестве профилактических мер некоторое время будет находиться на карантине.

В Минздраве отметили, что в ближайшее время прежний режим работы медучреждения восстановят.

Ранее карантин был также введен в одном из отделений Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (бывшая 16-я городская больница).

Один из врачей выявил у себя один из симптомов коронавируса и сообщил об этом. Анализы оказались отрицательными, и карантин был снят. Центр работает в прежнем режиме.

По последним данным, число заболевших вирусом COVID-19 в мире превысило 211 тысяч человек, большинство вылечились, однако более 8 тысяч человек скончались. 

В Узбекистане количество заболевших коронавирусом достигло 23 человек.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (64)
Теги:
Карантин, больница, Ташкент, коронавирус



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