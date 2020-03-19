Одну из больниц Ташкента взяли под карантин из-за пациента с COVID-19

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Первая городская клиническая больница Ташкента была взята под карантин после того, как у одного из пациентов был выявлен коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
Диагноз был подтвержден у одного из пациентов, который находился определенное время в больнице и скрыл от всех факт своей недавней поездки в Турцию.
"После появления подозрений на коронавирус СOVID-19, его анализы направлены в НИИ вирусологии, где был получен положительный результат", - сообщили в Минздраве.
Отмечается, что положительные анализы пришли сегодня утром.
В соответствии с требованиями ВОЗ, больница в качестве профилактических мер некоторое время будет находиться на карантине.
В Минздраве отметили, что в ближайшее время прежний режим работы медучреждения восстановят.
Ранее карантин был также введен в одном из отделений Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (бывшая 16-я городская больница).
Один из врачей выявил у себя один из симптомов коронавируса и сообщил об этом. Анализы оказались отрицательными, и карантин был снят. Центр работает в прежнем режиме.
По последним данным, число заболевших вирусом COVID-19 в мире превысило 211 тысяч человек, большинство вылечились, однако более 8 тысяч человек скончались.
В Узбекистане количество заболевших коронавирусом достигло 23 человек.