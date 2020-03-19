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Ташкентский зоопарк

Ташкентский зоопарк объявил о закрытии на время карантина

UZ24
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (64)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200319/13715622/Tashkentskiy-zoopark-obyavil-o-zakrytii-na-vremya-karantina.html

Отмечается, что зоологи и смотрители не прекратят свою работу и останутся на посту. За всеми животными будут следить и ухаживать.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Ташкентском зоопарке объявили временный карантин в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Ташкентский зоопарк временно перестает принимать посетителей с 19 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Мы вынуждены пойти на это ради вашей безопасности", – сообщается на сайте зоопарка.

Всех граждан призвали не переживать за животных и заверили, что о них будут заботиться зоологи и смотрители, которые продолжат свою работу.

Коронавирус в Узбекистане

Первый в Узбекистане случай COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции.

Работа врачей в операционной
© CC0 / Unsplash / Natanael Melchor
Одну из больниц Ташкента взяли под карантин из-за пациента с COVID-19

По последним данным, число зараженных в республике увеличилось до 23.

Власти страны с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Всех граждан по прилете помещают на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся более двух тысяч человек.

В мире новым коронавирусом заражены уже свыше 214 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более восьми тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (64)
Теги:
коронавирус, Карантин, Ташкентский зоопарк, Узбекистан, Ташкент



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