В Ташкенте шантажист вымогал у девушки $800, угрожая выложить интимные фото

25-летнего злоумышленника поймали в момент получения денег. О причинах поступка молодой человек говорить отказался.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В правоохранительные органы Ташкента обратилась 22-летняя девушка с просьбой принять меры в отношении шантажиста, вымогавшего у нее крупную сумму.

Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Пресс-служба ГУВД Ташкента Сотрудники ГУВД задержали подозреваемого в шантаже

По ее словам, 25-летний Иброхим К. грозился выложить ее интимные фото в Интернет. Он также хотел показать снимки родным и знакомым девушки, чтобы ее опозорить.

Однако у девушки, по словам злоумышленника, был выход: передать ему 800 долларов.

Молодого человека задержали в Яккасарайском районе 10 марта в момент получения денег.

По его словам, в августе 2019 года он создал себе аккаунт в мессенджере Telegram и стал переписываться с пострадавшей.

Шантажист отказался говорить о мотивах своего поступка.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".