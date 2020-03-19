В Ташкенте шантажист вымогал у девушки $800, угрожая выложить интимные фото

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В правоохранительные органы Ташкента обратилась 22-летняя девушка с просьбой принять меры в отношении шантажиста, вымогавшего у нее крупную сумму.
Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
По ее словам, 25-летний Иброхим К. грозился выложить ее интимные фото в Интернет. Он также хотел показать снимки родным и знакомым девушки, чтобы ее опозорить.
Однако у девушки, по словам злоумышленника, был выход: передать ему 800 долларов.
Молодого человека задержали в Яккасарайском районе 10 марта в момент получения денег.
По его словам, в августе 2019 года он создал себе аккаунт в мессенджере Telegram и стал переписываться с пострадавшей.
Шантажист отказался говорить о мотивах своего поступка.
Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".