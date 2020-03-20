Ураза-байрам в Москве: помешает ли коронавирус празднику?

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik, Лев Рыжков. В связи с распространением коронавируса в России отменяются многие массовые мероприятия. Под угрозой оказался и один из самых главных исламских праздников — Ураза-байрам, знаменующий окончание священного поста в месяц Рамадан. В этот день праздничные молитвы в разных районах столицы РФ посещают десятки тысяч верующих, в том числе и трудовые мигранты из стран Центральной Азии.

Представители исламских организаций России рассказали Sputnik, готовы ли они к возможной отмене торжеств и какие меры предосторожности уже приняты в мечетях.

Ради здоровья верующих

Глава Духовного собрания мусульман России и Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона Альбир Крганов уверен, нужно способствовать нераспространению COVID-19.

"Сегодня приняты соответствующие меры, связанные с тем, чтобы совместно бороться с известным вирусом, поскольку здоровье верующих для нас очень важно, — заявил Крганов. — В связи с рекомендации мэрии Москвы мы сокращаем число участников богослужений до 50 человек, сокращаем время молитв. И надеемся, что 23 мая — в день празднования Ураза-байрама — карантинные меры с Божьей помощью будут облегчены, и на этот счет появятся соответствующие решения. А пока мы будем ждать и смотреть, как будет развиваться ситуация".

Но духовенство готово и к тому, что угроза коронавируса не отступит и к празднику.

"Мы изучали фетвы, богословские заключения по этой проблематике, искали прецеденты в истории ислама, — рассказал муфтий. — Также мы анализировали современные решения, которые принимаются в мусульманских странах. В частности, возник вопрос, как быть с обязательными пятничными богослужениями? В итоге Совет улемов принял фетву о том, что пятничная служба не будет проводиться. А ведь пятничный намаз по своему статусу важнее праздничного".

По словам Крганова, если ситуация будет усугубляться и возникнет необходимость в продлении карантина, то будет необходимо разъяснить верующим ситуацию.

"Мы очень надеемся, что встретим понимание, — отметил муфтий. — И праздничный намаз, конечно же, состоится, но, может быть, не в обычном формате, в котором мы проводили раньше. В социальных сетях и на сайтах с нашей стороны уже идут разъяснительные работы. А ближе к большим праздникам, я думаю, мы обратимся к государственным телеканалам и другим средствам массовой информации, чтобы они нам также помогли в разъяснительной работе. Решения, какими бы они ни были, принимаются в первую очередь для сохранения здоровья самих верующих".

Как же будет проводиться намаз, если карантин не отменят? Решения по этому вопросу, как пояснил Альбир Крганов, обсуждаются.

"Совершенно точно, что в Рамадан все мусульмане будут поститься у себя дома, — пояснил муфтий. — Самое главное в Рамадане — это пост. Если продолжится карантин, то мусульмане будут совершать таравих-намаз у себя дома. А праздничный намаз, конечно, желателен. Но в том случае мы будем дополнительно, ближе к дате, обсуждать, что мы можем предложить с учетом современных высоких технологий. Есть одна из фетв, которая разрешает в удаленном пространстве совершать намаз за имамом".

Муфтий отметил, что прецедентов в истории ислама еще не было. Единодушия среди богословов тоже нет. У праздничного онлайн-намаза есть и противники.

"Сегодня архитектура мечетей предполагает большие залы. В некоторых мечетях поставили окна, чтобы было видно священнослужителя. Это архитектурное решение было принято согласно канонам ислама. А сегодня уже есть мечети в несколько этажей, где увидеть имама просто невозможно. И там стоят телевизоры и громкоговорители. Фетва, о которой идет речь, гласит, что молиться вместе с имамом в таких помещениях можно. И вот, ссылаясь на эту фетву, богословы говорят, что можно переносить молитву и на еще более дальние территории. С другой стороны, находясь дома, верующий может читать намаз вместе с домочадцами. И это будет считаться джамаатом (коллективный намаз), так как посещение мечети невозможно в силу обстоятельств", — отметил Альбир Крганов.

Не стоит опережать события

Главный имам Московской соборной мечети, руководитель аппарата Духовного управления мусульман Европейской части России Ильдар Аляутдинов рассказал о действующих профилактических мерах.

"До 10 апреля в мечетях Москвы и европейской части России введен карантин, пятикратные и пятничные молитвы приостановлены в помещениях, — сообщил Аляутдинов. — Работают дежурные имамы. После 10 апреля, если поступят какие-то другие указания от правительства Москвы, будем думать и предпринимать какие-то действия. Сейчас надо ждать, мониторить ситуацию, действовать относительно конкретных условий".

Имам отметил, что консолидированного решения о том, каким будет празднование Ураза-байрама, богословы пока не приняли.

"Надеюсь, что после 10 апреля карантин будет снят, — сказал Ильдар Аляутдинов. — Но в то же время надо быть готовыми и к худшему развитию событий. Улемы-богословы рассматривают варианты. И когда они свое богословское заключение вынесут, тогда мы уже сможем ответить конкретно, как будем поступать в этом случае".

Праздник Ураза-байрам начинается в последний вечер священного месяца Рамадан и отмечается три дня. В этом году праздник наступит вечером 23 мая. Ежегодно праздничные богослужения собирают огромное число верующих, в том числе из числа трудовых мигрантов. Так, по оценке Департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы, в 2019-м только в столице РФ на праздничные молитвы пришло 270 тысяч человек.