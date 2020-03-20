Шавкат Мирзиёев распорядился помочь узбекистанцам вернуться на родину

В связи с закрытием границ несколько сотен граждан Узбекистана не могут обычными авиарейсами и другими видами транспорта добраться домой. Глава республики принял решение организовать чартерные самолеты для вывоза пожелавших вернуться на родину.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил обеспечить по желанию возвращение граждан республики на родину из других государств. Соответствующие указания даны специальной комиссии, отвечающей за карантинные меры, сообщает МИД Узбекистана.

Для доставки узбекистанцев на родину составлен график чартерный рейсов из нескольких стран мира:

21 марта из Москвы (Россия) в 03.30 и Дели (Индия) в 17:30;

22 марта из Куала-Лумпура (Малайзия) в 04.30, Москвы (Россия) в 05.00, Стамбула (Турция) в 06.00 и Новосибирска (время уточняется);

23 марта из Сеула (Республика Корея) в 02.00;

24 марта из Джакарты (Индонезия) в 07.00;

26 марта из Бангкока (Таиланд) в 01.00.

Вывоз сограждан чартерным бортом из других стран будет продолжен. Информация о вылете на последующие дни будет объявлена дополнительно.

Ранее посольство Узбекистана в России сообщало о том, что в аэропортах Москвы граждане республики пытались вылететь домой, но из-за закрытия границ не могут этого сделать уже несколько дней. Для размещения людей выделен отдельный терминал B аэропорта Шереметьево, в котором для временного пребывания созданы необходимые условия и горячее питание. Сотрудники дипмиссии постоянно находятся на связи с людьми и призывают их набраться терпения и следовать указаниям сотрудников.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в целях профилактики все вернувшиеся в Узбекистан пассажиры будут помещены на 14-дневный карантин.

По данным на 20 марта в республике зафиксировано 33 заболевших коронавирусом. В целом по миру инфицировано свыше 250 тысяч человек, свыше 10 тысяч скончались.