23:48 20 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Встреча пассажиров, прибывших из Китая, в аэропорту Ташкента

Шавкат Мирзиёев распорядился помочь узбекистанцам вернуться на родину

Узбекские авиалинии
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (80)
38 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200320/13727840/Shavkat-Mirziev-rasporyadilsya-pomoch-uzbekistantsam-vernutsya-na-rodinu.html

В связи с закрытием границ несколько сотен граждан Узбекистана не могут обычными авиарейсами и другими видами транспорта добраться домой. Глава республики принял решение организовать чартерные самолеты для вывоза пожелавших вернуться на родину.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил обеспечить по желанию возвращение граждан республики на родину из других государств. Соответствующие указания даны специальной комиссии, отвечающей за карантинные меры, сообщает МИД Узбекистана.

Для доставки узбекистанцев на родину составлен график чартерный рейсов из нескольких стран мира:

  • 21 марта из Москвы (Россия) в 03.30 и Дели (Индия) в 17:30;
  • 22 марта из Куала-Лумпура (Малайзия) в 04.30, Москвы (Россия) в 05.00, Стамбула (Турция) в 06.00 и Новосибирска (время уточняется);
  • 23 марта из Сеула (Республика Корея) в 02.00;
  • 24 марта из Джакарты (Индонезия) в 07.00;
  • 26 марта из Бангкока (Таиланд) в 01.00.

Вывоз сограждан чартерным бортом из других стран будет продолжен. Информация о вылете на последующие дни будет объявлена дополнительно.

© Sputnik / Григорий Сысоев
Узбекские дипломаты обратились к застрявшим в аэропортах Москвы согражданам
Ранее посольство Узбекистана в России сообщало о том, что в аэропортах Москвы граждане республики пытались вылететь домой, но из-за закрытия границ не могут этого сделать уже несколько дней. Для размещения людей выделен отдельный терминал B аэропорта Шереметьево, в котором для временного пребывания созданы необходимые условия и горячее питание. Сотрудники дипмиссии постоянно находятся на связи с людьми и призывают их набраться терпения и следовать указаниям сотрудников.  

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в целях профилактики все вернувшиеся в Узбекистан пассажиры будут помещены на 14-дневный карантин.

По данным на 20 марта в республике зафиксировано 33 заболевших коронавирусом. В целом по миру инфицировано свыше 250 тысяч человек, свыше 10 тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (80)
Теги:
Шереметьево, Россия, Узбекистон хаво йуллари, Карантин, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Весна в Ташкенте
На цветущей стороне улицы: в Ташкент пришла весна — фото
Узбекский боец MMA Махмуд Мурадов
Чемпионы против коронавируса: спортсмены обратились к узбекистанцам — видео
Какие мероприятия отменены или перенесены из-за COVID-19
Неспортивное поведение: какие турниры отменил COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться