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Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу

В Узбекистане вновь выросло число зараженных COVID-19 — Минздрав

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (88)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200321/13730389/V-Uzbekistane-vnov-vyroslo-chislo-zarazhennykh-COVID-19--Minzdrav.html

По данным на вечер 21 марта, в республике зафиксирован 41 пациент, у которого обнаружен коронавирус. Власти принимают все необходимые меры и дают населению дополнительные профилактические рекомендации.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 41, сообщает оперативный штаб республики со ссылкой на Минздрав.

В стране действует режим общего карантина - закрыты все международные транспортные сообщения, отменены массовые мероприятия, включая празднование Навруза, закрыты школы, вузы и детские сады. 

Власти рекомендуют гражданам воздержаться от поездок на дачи в эти дни, чтобы свести к минимуму вероятность подхватить вирус или способствовать его распространению.

Водитель скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус
© Sputnik / Виталий Белоусов
В Самаркандской области мужчина сбежал из-под карантина
При этом не все сознательно относятся к введенным мерам: так, в Самаркандской области один из пациентов сбежал из-под карантина, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов и теперь изолирован для исключения контактов с другими людьми. Аналогичный эпизод произошел в Ташкенте. Беглец также задержан, в отношение него возбуждено уголовное дело.

За нарушение санитарно-эпидемиологического режима в зависимости от тяжести последствий предусмотрено строгое наказание - от штрафа в 50 базовых единиц до реальных тюремных сроков - вплоть до 8 лет тюрьмы, если деяния нарушителя повлекли многочисленные жертвы.

Вместе с мерами республиканского значения Узбекистан активизировал работу по возвращению своих граждан, желающих в эти сложные времена вернуться на родину и переждать эпидемию там. Для вывоза соотечественников организованы чартерные рейсы из Москвы и Новосибирска, а также из Куала-Лумпура, Стамбула и Джакарты.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (88)
Теги:
коронавирус, Узбекистан



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