В Узбекистане вновь выросло число зараженных COVID-19 — Минздрав

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 41, сообщает оперативный штаб республики со ссылкой на Минздрав.
В стране действует режим общего карантина - закрыты все международные транспортные сообщения, отменены массовые мероприятия, включая празднование Навруза, закрыты школы, вузы и детские сады.
Власти рекомендуют гражданам воздержаться от поездок на дачи в эти дни, чтобы свести к минимуму вероятность подхватить вирус или способствовать его распространению.
За нарушение санитарно-эпидемиологического режима в зависимости от тяжести последствий предусмотрено строгое наказание - от штрафа в 50 базовых единиц до реальных тюремных сроков - вплоть до 8 лет тюрьмы, если деяния нарушителя повлекли многочисленные жертвы.
Вместе с мерами республиканского значения Узбекистан активизировал работу по возвращению своих граждан, желающих в эти сложные времена вернуться на родину и переждать эпидемию там. Для вывоза соотечественников организованы чартерные рейсы из Москвы и Новосибирска, а также из Куала-Лумпура, Стамбула и Джакарты.