Гражданам Узбекистана в аэропорту Внуково предложено временное жилье

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Посольство Узбекистана в России держит на контроле ситуацию, сложившуюся с узбекистанцами, которые не смогли вылететь на родину и остаются в аэропортах Москвы. Дипломаты ежедневно посещают аэропорты для изучения ситуации и оказания помощи гражданам. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

По итогам проведенных посольством переговоров, руководство аэропорта Внуково выделило терминал B для временного пребывания узбекистанцев, где имеются медицинский пункт, санузлы, обеспечено горячее питание и установлен мебельный инвентарь.

Посольство республики Узбекистан в РФ Граждане республики Узбекистан в аэропорту Внуково

К сожалению, несмотря на все уговоры и усилия дипломатов, специально созданная зона в терминале В используется исключительно для ежедневного питания, а местом постоянного нахождения граждан республики продолжают оставаться стойки регистрации.

Посольство республики Узбекистан в РФ Двухъярусные кровати в аэропорту Внуково

В целях создания удобств для соотечественников посольством проработан вопрос предоставления им временного жилья за счет средств, выделяемых правительством Республики Узбекистан. Подготовлены места для находящихся в аэропорту Внуково около 150 человек (цифра постоянно меняется) с ежедневным трехразовым питанием.

Посольство республики Узбекистан в РФ Столовая в аэропорту Внуково

Посольство вновь подтверждает свою готовность обеспечить временным жильем находящихся в аэропорту Внуково 150 сограждан до организации новых чартеров и повторно обращается к ним с просьбой сообщить свои данные (паспортные данные и контакты) в представительство АО "Uzbekistan Airways" в аэропорту Внуково для их последующего размещения.

При этом в случае увеличения в аэропорту количества граждан с авиабилетами, которые в силу сложившихся обстоятельств не могут вернуться на родину, посольством будут приняты меры по их размещению при заблаговременном обращении.

Дополнительно сообщаем, что актуальная информация для журналистов и блогеров о проводимой посольством работе по оказанию содействия согражданам регулярно размещается в электронных ресурсах дипмиссии, в том числе на его официальном веб-сайте uzembassy.ru, страницах в социальных сетях, а также в Telegram-боте @UzKoRusBot.