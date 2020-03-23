В Узбекистане приостановили весенний призыв в армию

Очередной призыв на военную службу сроком на один год в республике был объявлен в марте-апреле. Однако, как заявили в Минобороны, это решение никак не повлияет на обороноспособность страны.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Узбекистане приостановили весенний призыв на военную службу из-за ситуации с коронавирусом.

"Очередной призыв на срочную воинскую службу приостановлен из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом", - передает РИА Новости слова представителя Минобороны республики.

По его словам, это позволит снизить риск распространения инфекции в местах массового скопления людей на призывных пунктах.

Отмечается, что приостановка воинского призыва не ослабит обороноспобность Узбекистана, так как, в основном, в состав Вооруженных сил входят военные, находящие на службе на контрактной основе.

Именно их ранее привлекло Минобороны республики к охране мест, в которых введен карантин после обнаружения в стране коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных вирусом COVID-19 в Узбекистане достигло 46 человек.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 339 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 15 тысяч человек, однако более 96 тысяч заболевших выздоровели.