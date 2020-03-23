Учителей русских школ за рубежом в онлайн поддержит Россотрудничество

В онлайн-конференции, посвященной дистанционному обучению, смогут принять участие педагоги из десятков стран мира, в том числе из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Во вторник, 24 марта пройдет онлайн-конференция по образованию и цифровой трансформации на платформе "Мобильная школа" для учителей русских школ за рубежом в Узбекистане, Киргизии, Беларуси и других стран СНГ, Прибалтике, Латинской Америке, Африке, Азии и Европе, сообщил пресс-центр проекта «Российское цифровое сотрудничество».

В рамках программы конференции специалисты расскажут об организации и управлении правовыми вопросами, специфике общения с родителями. Также для учителей подготовлены мастер-классы по организации онлайн-уроков, использованию методических цифровых инструментов и ресурсов для проведения уроков в онлайн-формате.

"У нас уже есть опыт в обучении через интернет: в прошлом году Россотрудничество запустило около 50 новых проектов, которые доступны онлайн. Всеми можно пользоваться бесплатно – заходи на ресурс, регистрируйся и получай задания. За 2019 год у нас более 100 тысяч учеников и преподавателей русских школ за рубежом прошли обучение в цифровой среде", – подчеркнула глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

Участие в онлайн-конференции бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе "Мобильная школа".

В связи с распространение коронавируса во многих постсоветских странах отменены занятия в школах. Где-то детей отправили на досрочные каникулы,в других странах организовали дистанционные занятия, предоставив доступ к онлайн-библиотекам и другим ресурсам с учебно-справочной информацией.