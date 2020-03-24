Срочный рейс из Ташкента в Москву вылетел

Данный рейс был организован в экстренном порядке по договоренности с российской стороной. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщает о том, что сегодня, 24 марта, чартерный рейс по маршруту Ташкент-Москва-Ташкент вылетел.

"Рейс HY613 Ташкент-Москва (аэропорт Внуково) вылетел в 13.30. Росграждан - 64, иностранных - 4, всего - 68. Свободных мест - 196", - говорится в сообщении.

Данный рейс был организован в экстренном порядке по договоренности с российской стороной.

Прежде всего на чартерный рейс вызваны пассажиры, находящиеся в очереди согласно спискам, составленным сотрудниками посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации.

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Авиакомпания Uzbekistan Airways прилагает необходимые усилия и делает все возможное для возвращения граждан Узбекистана на родину.

Напомним, сегодня стало известно, что часть граждан Узбекистана благополучно разместили в общежитии аэропорта Внуково.

В связи со сложившейся обстановкой с распространением коронавируса и закрытием многих авиаперелетов вчера большое количество узбекистанцев не смогли улететь на родину из аэропорта Внуково.

Сначала руководство аэропорта выделило терминал B для временного пребывания узбекистанцев, где имеются медицинский пункт, санузлы, обеспечено горячее питание и установлен мебельный инвентарь.

Однако несмотря на все уговоры и усилия дипломатов, специально созданная зона в терминале В используется исключительно для ежедневного питания, а местом постоянного нахождения граждан республики продолжают оставаться стойки регистрации.