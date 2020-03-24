Алишер Усманов: я самоизолировался на своей исторической родине в Ташкенте

По словам миллиардера, перед пандемией коронавируса все равны и в это нелегкое время финансовые убытки — последнее, о чем думаешь.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Миллиардер Алишер Усманов проведет карантин в Ташкенте. Об этом он рассказал в интервью изданию Forbes Russia.

Усманов отметил, что коронавирус больно ударил не только по бизнесу, но и по всему мировому рынку.

"Безусловно, пандемия коронавируса влияет на бизнес, как, к сожалению, и на всю мировую экономику. У предпринимателей есть не только активы, но и обязательства. Для них опасен и сам вирус, и информационная волна, которая расшатывает рынки. А перед пандемией все равны, дай Бог выжить", - сказал он.

По словам бизнесмена, важнее всего сейчас, чтобы ради здоровья и счастья людей главы государств проявили волю и объединились перед лицом глобальной опасности, несмотря на геополитические противоречия.

Усманов также немного рассказал и про себя и то, где он сейчас проводит время.

"Что касается меня, то так как я вхожу в группу риска, я самоизолировался на своей исторической родине, в городе Ташкенте", - рассказал миллиардер.

Напомним, по последним данным Минздрава, общее число зараженных вирусом COVID-19 в Узбекистане достигло 50 человек.