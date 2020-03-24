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Президент Международной федерации фехтования бизнесмен Алишер Усманов

Алишер Усманов: я самоизолировался на своей исторической родине в Ташкенте

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (123)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200324/13750126/Alisher-Usmanov-ya-samoizolirovalsya-na-svoey-istoricheskoy-rodine-v-Tashkente.html

По словам миллиардера, перед пандемией коронавируса все равны и в это нелегкое время финансовые убытки — последнее, о чем думаешь.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Миллиардер Алишер Усманов проведет карантин в Ташкенте. Об этом он рассказал в интервью изданию Forbes Russia.

Усманов отметил, что коронавирус больно ударил не только по бизнесу, но и по всему мировому рынку. 

"Безусловно, пандемия коронавируса влияет на бизнес, как, к сожалению, и на всю мировую экономику. У предпринимателей есть не только активы, но и обязательства. Для них опасен и сам вирус, и информационная волна, которая расшатывает рынки. А перед пандемией все равны, дай Бог выжить", - сказал он.

По словам бизнесмена, важнее всего сейчас, чтобы ради здоровья и счастья людей главы государств проявили волю и объединились перед лицом глобальной опасности, несмотря на геополитические противоречия.

Усманов также немного рассказал и про себя и то, где он сейчас проводит время. 

"Что касается меня, то так как я вхожу в группу риска, я самоизолировался на своей исторической родине, в городе Ташкенте", - рассказал миллиардер.

Напомним, по последним данным Минздрава, общее число зараженных вирусом COVID-19 в Узбекистане достигло 50 человек.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (123)
Теги:
Узбекистан, Ташкент, Карантин, Алишер Усманов, коронавирус



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