В Узбекистане центры госуслуг и ЗАГСы временно изменят порядок работы

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. С 25 марта 2020 года, в связи с введением усиленного режима против распространения коронавирусной инфекции, изменится порядок работы органов Министерства юстиции Узбекистана. Об этом сообщается на Telegram-канале ведомства.

Минюст Узбекистана, Министерство юстиции Каракалпакстана, управления юстиции областей и Ташкента, отделы юстиции районов (городов) будут принимать обращения физических и юридических лиц только по электронной почте или через телефоны доверия.

Центры госуслуг будут принимать заявки в электронном виде через портал my.gov.uz в режиме онлайн, а в зданиях центров — только в случаях крайней необходимости.

Отделы ЗАГС станут принимать граждан только в случае крайней необходимости (регистрация актовых записей о рождении и смерти). Граждан будут обслуживать дежурные сотрудники через специальное окно.

Нотариусы станут принимать посетителей тоже только в случаях крайней необходимости (прежде всего по вопросам завещания, доверенности, залогу, ипотеке). Предварительно нужно будет отправить нотариусу документы в электронном виде и зарегистрироваться в электронной очереди через сайт e-notarius.uz.

Граждане смогут входить во все здания органов Минюста только в порядке очереди и в оговоренное время, в медицинской маске, после обработки рук антисептиком и измерения температуры тела с помощью тепловизоров. При этом снаружи и внутри зданий нужно соблюдать дистанцию (два метра).

В министерстве отметили, что все эти ограничения применяются в соответствии с законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Кабмина от 23 марта 2020 года №176 "О дополнительных мерах против распространения коронавирусной инфекции" и рекомендациями органов государственного санитарного надзора.

"Кроме того, в соответствии с вышеупомянутым решением правительства большинство сотрудников-женщин находятся в отпуске по временной нетрудоспособности для ухода за своими детьми дошкольного возраста, а часть сотрудников переведена на дистанционную работу, в связи с этим в работе некоторых ведомств могут возникнуть непредвиденные сбои", — говорится в публикации.

Гражданам принесли извинения за возможные неудобства и попросили их посещать органы юстиции только в случаях крайней необходимости.

Напомним, первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. Во вторник число зараженных увеличилось до 50.