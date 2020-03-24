Узбекистан разработал собственные тест-системы для диагностики COVID-19

Биотехнологам Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития потребовался месяц для создания средства, позволяющего выявлять заболевание.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Узбекские ученые разработали отечественные тест-системы для выявления коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития.

Свою работу биотехнологи Центра передовых технологий начали около месяца назад по поручению министра инновационного развития Иброхима Абдурахмонова.

Пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекские ученые разработали тест-системы для диагностики коронавируса

Отмечается, что разработанные тест-системы сильно превосходят существующие аналоги.

"Тест-система основана на анализе методом ПЦР трех участков генома вируса COVID-19, это является отличительной особенностью созданной тест-системы, так как имеющиеся сейчас в распоряжении наших служб тесты основаны на анализе только одного участка", — говорится в сообщении.

Средства диагностики разрабатывались с учетом рекомендаций ВОЗ и Центра по контролю и предотвращению заболеваний.

Пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекские ученые разработали тест-системы для диагностики коронавируса

"Согласно рекомендациям ВОЗ сначала в качестве первичного теста делается тест на коронавирус, а затем для его подтверждения необходимо провести тесты на еще два участка генома COVID-19, ну и заключительная стадия состоит в секвенировании обнаруженного штамма – это важно знать для определения степени мутирования вируса, как и любой другой быстро распространяющийся вирус COVID-19 подвержен мутациям", — рассказывает доктор биологических наук Алишер Абдуллаев, принявший участие в создании тест-систем.

Перед тем, как начать производство, разработанные средства для диагностики коронавируса должны пройти регистрацию.

"В нашем центре имеется производственный участок по производству диагностических тест-систем на котором сейчас работает один из наших стартапов – "БиоТестЛаб". Стартап молодой, но опыт такого производства у нас уже имеется", — отмечает директор Центра передовых технологий Шахло Турдикулова.

Как пользоваться этими тест-системами?

Для диагностирования инфекции необходимо взять образец из носоглотки человека, поскольку именно там наблюдается наибольшее скопление вируса.

Далее выделяется РНК вируса, переводится в ДНК форму и ставится ПЦР анализ. На диагностику заболевания в общей сложности уходит 5-6 часов.

Ученые обращает внимание: это не экспресс-тест, а полноценный тест который можно использовать только в специализированных лабораториях.

Напомним, по последним данным Минздрава, количество заболевших вирусом COVID-19 в Узбекистане составляет 50 человек.

Всего же в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 378 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 16 тысяч человек, однако более 97 тысяч заболевших выздоровели.