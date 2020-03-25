В Узбекистане с 25 марта запрещено выходить на улицу без масок

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Узбекистане с 25 марта начал действовать запрет на передвижение по улицам без масок, сообщили в пресс-центре оперативного штаба при Кабмине республики.

Граждан, выходящих из дома без этих защитных средств, будут штрафовать. За нарушение в первый раз — в размере одной базовой расчетной величины (223 тысячи сумов); повторно — в трехкратном размере БРВ (669 тысяч сумов).

Напомним, первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. Во вторник число зараженных увеличилось до 50.

Еще 12,7 тысячи узбекистанцев находятся на профилактическом карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространению коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.

При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, продовольственные рынки и аптеки продолжают работать в обычном режиме.