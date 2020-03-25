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Тканевые маски широкого назначения,

В Узбекистане с 25 марта запрещено выходить на улицу без масок

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (129)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200325/13753932/V-Uzbekistane-s-25-marta-zaprescheno-vykhodit-na-ulitsu-bez-masok.html

На территории республики действует усиленный режим предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Узбекистане с 25 марта начал действовать запрет на передвижение по улицам без масок, сообщили в пресс-центре оперативного штаба при Кабмине республики.

Граждан, выходящих из дома без этих защитных средств, будут штрафовать. За нарушение в первый раз — в размере одной базовой расчетной величины (223 тысячи сумов); повторно — в трехкратном размере БРВ (669 тысяч сумов).

Напомним, первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. Во вторник число зараженных увеличилось до 50. 

Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© Sputnik / Илья Питалев
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Еще 12,7 тысячи узбекистанцев находятся на профилактическом карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространению коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.

При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, продовольственные рынки и аптеки продолжают работать в обычном режиме.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (129)

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Теги:
здоровье, коронавирус, Узбекистан



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