Будь дома: чем узбекские звезды занимаются на карантине

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Оставаясь на карантине уже долгое время узбекские селебрити не забывают обновлять свои социальные сети, где рассказывают, чем занимаются дома.
Кто-то устраивает онлайн-концерт, кто-то не забывает о прогулках (в масках), а многие посвятили это время семье.
Например, актриса Ситора жалуется, что на ее маму карантин странно влияет и она ей рассказывает "страшные вещи".
Муниса Ризаева на карантине с детьми и подругой решила выбраться подышать свежим воздухом. Естественно, все масках.
Также они с семьей устраивают бои подушками. Многие пользователи соцсетей уже подхватили этот тренд и выкладывают свои "домашние бои" в Instagram.
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Karantin davrida siz nimalar bilan shug'ullanyapsiz? Singlim @karimarizayeva bilan nima qilishni bilmasdan yastiqlar jangini uyushtirdik! Agar siz ham vaqtingizni uyda o'tkazayotgan bo'lsangiz unda yastiqlar jangini uyushtiring va bizni belgilab sahifangizga joylang! Kutib qolaman! Qani kettik! 🤣🤣🤣 Nima deb o'ylaysiz, bizdan kim yutdi? 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪 ⠀ А как вы развлекаетесь во время карантина? 🤣 Мы с моей сестренкой @karimarizayeva уже не знаем как себя развлечь и решили устроить бой с подушками, если вы как и мы, в основном стараетесь находиться дома, выставляйте свой бой и отмечайте нас 😊 А вы как думаете, кто из нас выиграл? 🤔 а еще угадайте, кто из нас кто??
Лола Юлдашева хоть и живет сейчас в Москве, но дома на карантине. В Сети она рассказывает подписчикам о том, как лучше всего готовить блинчики.
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Зиёда тоже проводит время с семьей и делится самыми интересными рецептами.
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А вот DJ Piligrim не перестает работать: несколько дней назад он провел онлайн-концерт для своих фанатов. А в свободное время - с детьми.
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Напомним, количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 55 человек.
С сегодняшнего дня, 25 марта, по всей республике начал действовать запрет на передвижение по улицам без масок.
На данный момент 12,7 тысячи узбекистанцев находятся на профилактическом карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.