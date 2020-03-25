Будь дома: чем узбекские звезды занимаются на карантине

Кто-то устраивает онлайн-концерт, кто-то не забывает о прогулках (в масках), а многие посвятили это время семье.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Оставаясь на карантине уже долгое время узбекские селебрити не забывают обновлять свои социальные сети, где рассказывают, чем занимаются дома.

Кто-то устраивает онлайн-концерт, кто-то не забывает о прогулках (в масках), а многие посвятили это время семье.

Например, актриса Ситора жалуется, что на ее маму карантин странно влияет и она ей рассказывает "страшные вещи".

Instagram Ситора

Муниса Ризаева на карантине с детьми и подругой решила выбраться подышать свежим воздухом. Естественно, все масках.

Instagram Муниса Ризаева

Также они с семьей устраивают бои подушками. Многие пользователи соцсетей уже подхватили этот тренд и выкладывают свои "домашние бои" в Instagram.

Лола Юлдашева хоть и живет сейчас в Москве, но дома на карантине. В Сети она рассказывает подписчикам о том, как лучше всего готовить блинчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lola Yuldasheva (@lolaofficial_) 23 Мар 2020 в 6:17 PDT

Зиёда тоже проводит время с семьей и делится самыми интересными рецептами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ziyodamusic (@ziyodamusic) 24 Мар 2020 в 1:06 PDT

А вот DJ Piligrim не перестает работать: несколько дней назад он провел онлайн-концерт для своих фанатов. А в свободное время - с детьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DJ Piligrim (official) (@djpiligrim) 24 Мар 2020 в 7:16 PDT

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 55 человек.

С сегодняшнего дня, 25 марта, по всей республике начал действовать запрет на передвижение по улицам без масок.

На данный момент 12,7 тысячи узбекистанцев находятся на профилактическом карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.