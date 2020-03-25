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Зиёда с семьей

Будь дома: чем узбекские звезды занимаются на карантине

Instagram/ziyodamusic
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (134)
92611
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200325/13755720/Bud-doma-chem-uzbekskie-zvezdy-zanimayutsya-na-karantine.html

Кто-то устраивает онлайн-концерт, кто-то не забывает о прогулках (в масках), а многие посвятили это время семье.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Оставаясь на карантине уже долгое время узбекские селебрити не забывают обновлять свои социальные сети, где рассказывают, чем занимаются дома.

Кто-то устраивает онлайн-концерт, кто-то не забывает о прогулках (в масках), а многие посвятили это время семье.

Например, актриса Ситора жалуется, что на ее маму карантин странно влияет и она ей рассказывает "страшные вещи".

Ситора
Instagram
Ситора

Муниса Ризаева на карантине с детьми и подругой решила выбраться подышать свежим воздухом. Естественно, все масках.

Муниса Ризаева
Instagram
Муниса Ризаева

Также они с семьей устраивают бои подушками. Многие пользователи соцсетей уже подхватили этот тренд и выкладывают свои "домашние бои" в Instagram.

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Karantin davrida siz nimalar bilan shug'ullanyapsiz? Singlim @karimarizayeva bilan nima qilishni bilmasdan yastiqlar jangini uyushtirdik! Agar siz ham vaqtingizni uyda o'tkazayotgan bo'lsangiz unda yastiqlar jangini uyushtiring va bizni belgilab sahifangizga joylang! Kutib qolaman! Qani kettik! 🤣🤣🤣 Nima deb o'ylaysiz, bizdan kim yutdi? 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪 ⠀ А как вы развлекаетесь во время карантина? 🤣 Мы с моей сестренкой @karimarizayeva уже не знаем как себя развлечь и решили устроить бой с подушками, если вы как и мы, в основном стараетесь находиться дома, выставляйте свой бой и отмечайте нас 😊 А вы как думаете, кто из нас выиграл? 🤔 а еще угадайте, кто из нас кто??

Публикация от Munisa Rizaeva (Singer) (@munisarizaeva)

Лола Юлдашева хоть и живет сейчас в Москве, но дома на карантине. В Сети она рассказывает подписчикам о том, как лучше всего готовить блинчики.

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Публикация от Lola Yuldasheva (@lolaofficial_)

Зиёда тоже проводит время с семьей и делится самыми интересными рецептами.

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Публикация от ziyodamusic (@ziyodamusic)

А вот DJ Piligrim не перестает работать: несколько дней назад он провел онлайн-концерт для своих фанатов. А в свободное время - с детьми.

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Публикация от DJ Piligrim (official) (@djpiligrim)

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 55 человек.

С сегодняшнего дня, 25 марта, по всей республике начал действовать запрет на передвижение по улицам без масок. 

На данный момент 12,7 тысячи узбекистанцев находятся на профилактическом карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (134)
Теги:
Instagram, Instagram, Instagram, Культура, Карантин, коронавирус, артист, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, Узбекистан, Узбекистан



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