Четверо граждан Узбекистана с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

На данный момент 20 тысяч узбекистанцев находятся под строгим карантином. Часть из них — в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. По последним данным Минздрава, в Узбекистане количество граждан, зараженных вирусом COVID-19, достигло 55 человек.

Среди них у 13 пациентов диагностирована пневмония, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Еще 20 тысяч человек - под строгим карантином.

Об этом сообщил начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля Нурмат Отабеков в эфире телеканала "Узбекистан-24".

Ранее сообщалось, что пятеро пациентов, у которых был выявлен коронавирус, пошли на поправку.

Между тем власти республики предприняли все необходимые меры, чтобы вирус COVID-19 не распространился по всей стране.

Так, с сегодняшнего дня, 25 марта, по всему Узбекистану начал действовать запрет на передвижение по улицам без масок.

Также с 24 марта ограничено транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.