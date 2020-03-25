Четверо граждан Узбекистана с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. По последним данным Минздрава, в Узбекистане количество граждан, зараженных вирусом COVID-19, достигло 55 человек.
Среди них у 13 пациентов диагностирована пневмония, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Еще 20 тысяч человек - под строгим карантином.
Об этом сообщил начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля Нурмат Отабеков в эфире телеканала "Узбекистан-24".
Ранее сообщалось, что пятеро пациентов, у которых был выявлен коронавирус, пошли на поправку.
Между тем власти республики предприняли все необходимые меры, чтобы вирус COVID-19 не распространился по всей стране.
Так, с сегодняшнего дня, 25 марта, по всему Узбекистану начал действовать запрет на передвижение по улицам без масок.
Также с 24 марта ограничено транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.