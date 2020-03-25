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Четверо граждан Узбекистана с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (134)
60210
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200325/13755801/Chetvero-grazhdan-Uzbekistana-s-COVID-19-nakhodyatsya-v-tyazhelom-sostoyanii.html

На данный момент 20 тысяч узбекистанцев находятся под строгим карантином. Часть из них — в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. По последним данным Минздрава, в Узбекистане количество граждан, зараженных вирусом COVID-19, достигло 55 человек.

Среди них у 13 пациентов диагностирована пневмония, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Еще 20 тысяч человек - под строгим карантином.

Об этом сообщил начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля Нурмат Отабеков в эфире телеканала "Узбекистан-24".

Ранее сообщалось, что пятеро пациентов, у которых был выявлен коронавирус, пошли на поправку.

Между тем власти республики предприняли все необходимые меры, чтобы вирус COVID-19 не распространился по всей стране. 

Так, с сегодняшнего дня, 25 марта, по всему Узбекистану начал действовать запрет на передвижение по улицам без масок.

Также с 24 марта ограничено транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (134)
Теги:
Узбекистан, коронавирус



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