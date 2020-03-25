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В Ташкенте школьник украл у своего друга мобильный телефон

В Узбекистане силовикам разрешат прослушивать телефоны адвокатов

ГУВД
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200325/13764918/V-Uzbekistane-silovikam-razreshat-proslushivat-telefony-advokatov.html

Новый законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в законы "Об оперативно-розыскной деятельности", "О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов" и Уголовно-процессуальный кодекс.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Сенате Олий Мажлис рассмотрели закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства, направленного на охрану личных прав и свобод граждан". 

Нотариус
© Sputnik / Максим Блинов
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Документ предусматривает внесение в уже существующие законы нескольких изменений и дополнений. 

Так, на сотрудников Национальной гвардии предлагается возложить полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, установление перечня дел оперативно-розыскногопроизводства и порядка их ведения актами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, осуществление международного сотрудничества в сфере оперативно-розыскной деятельности, в том числе по вопросам участия сотрудников компетентных органов страны, а также иностранных государств и профильных международных организаций в совместных мероприятиях по борьбе с преступностью.

Отмечается, контроль переговоров адвоката, передачи сообщений и данных, осуществляемых с телефонов и других телекоммуникационных устройств, санкционируется прокурором.

Процессуальный порядок вышеизложенных оперативно-розыскных мероприятий раскрывается Уголовно-процессуальным кодексом, заключили в Сенате.




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