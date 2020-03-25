Минздрав Узбекистана озвучил новые цифры по зараженным коронавирусом

По данным на вечер 25 марта число инфицированных вирусом COVID-19 в Узбекистане возросло еще на пять человек.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Количество заразившихся опасным коронавирусом в Узбекистане составляет 60 человек, сообщает оперативный штаб.

На профилактическом карантине как в специальных учреждениях так и на дому находится свыше 12 тысяч узбекистанцев.

По данным Минздрава, из всех заболевших у 13 диагностирована пневмония, состояние четверых пациентов оценивается как тяжелое. При этом пять человек уже идут на поправку - у них уже нет симптомов болезни.

Ранее стало известно, что по прилету из Москвы несколько пассажиров были отправлены на медобследование из-за высокой температуры.

В Узбекистане приняты все необходимые профилактические меры для недопущения распространения коронавирусной инспекции. В частности, ограничено транспортное сообщение. Ташкент перешел в режим карантина, а большинство организаций и учреждений переведены на дистанционную работу.

Помимо этого у местных специалистов появились собственные тест-системы для выявления коронавируса. Их производство будет налажено внутри республики, что позволит повысить охват и скорость распознавания болезни, а значит предотвратить более тяжелые последствия.

По последним данным ВОЗ, в мире уже зафиксировано свыше 438 тысяч заразившихся вирусом COVID-19, более 19 тысяч из них скончались.