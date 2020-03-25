Саида Мирзиёева: коронавирус словно ниспослан нам для объединения людей

Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева обратилась в социальных сетях к согражданам и поблагодарила тех, кто в это нелегкое время работает ради победы над опасной инфекцией.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Саида Мирзиёева обратилась к узбекистанцам в связи с эпидемией вируса COVID-19. По ее словам, это нелегкое испытание для всего человечества поможет людям сплотиться против общей угрозы.

"Если посмотреть с другого ракурса на события, происходящие в нашей жизни сегодня, кажется, что человечество перевоспитывается. Будто бы оно увидело себя в зеркало. Словно добро и зло стали виднеться ещё четче. Словно Бог, отправив испытание нам, смертным, призывает работать над собой, больше совершать добро. Словно коронавирус ниспослан, чтобы объединить людей с их близкими, укрепить семейные узы, продвигать честь, совесть...", — написала она в своем аккаунте в Telegram.

Саида Мирзиёева выразила благодарность тысячам людей, которые в эти сложные времена, рискуя своим здоровьем и жизнью остаются на работе, чтобы обеспечить страну всем необходимым для нормальной жизни.

"Мы преклоняемся перед теми, кто, призывая всех оставаться дома, сами продолжают работать – кассирами, аптекарями, сотрудниками правоохранительных органов, военными, врачами, пилотами, водителями, пекарями, и, самое главное – журналистами и блогерами, всеми теми, кто рискует здоровьем и жизнью ради других. Вы тоже могли бы сидеть дома. Но вы выбрали служение народу. Надеемся, что это зачтется вам сполна. Пока есть вы, нам нечего опасаться", — написала Саида Мирзиёева.

По последним данным оперативного штаба Минздрава республики в Узбекистане зафиксировано 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стране введены жесткие профилактические меры, чтобы не допустить распространения опасной инфекции. На карантин закрыт Ташкент, аналогичный запрет вводится и в Намангане. Прекращено межрегиональное пассажирское сообщение, закрыты границы кроме спецбортов, доставляющих на родину граждан страны.

При этом республика разработала собственные тест-системы для выявления больных коронавирусом. Это позволит оперативно проводить диагностику и предотвратить серьезные последствия.