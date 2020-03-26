В Узбекистане будут бесплатно транслировать ряд зарубежных телеканалов

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Узбекистане с сегодняшнего дня, 26 марта, по телевидению начнется бесплатная трансляция пяти зарубежных каналов.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
В частности, начнут свое вещание такие каналы, как "Дом кино", Disney, Euronews, "Индийское кино" и Discovery Сhannel.
"Если эти телеканалы не отражаются в списке, то вы можете воспользоваться функцией "Автопоиск", - добавили в ведомстве.
Данные меры были приняты для удобства граждан, которые из-за карантина вынуждены сидеть дома.
Отмечается, что трансляции будут продлены до стабилизации эпидемиологической обстановки в республике.
Напомним, в Узбекистане, по последним данным, выявлено 65 случаев заражения вирусом COVID-19.