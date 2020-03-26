В Узбекистане будут бесплатно транслировать ряд зарубежных телеканалов

Речь идет о каналах Disney, Euronews, Discovery Сhannel, "Дом кино" и "Индийское кино". Данные меры были приняты, чтобы обеспечить гражданам республики интересный досуг на период домашнего карантина.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Узбекистане с сегодняшнего дня, 26 марта, по телевидению начнется бесплатная трансляция пяти зарубежных каналов.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

В частности, начнут свое вещание такие каналы, как "Дом кино", Disney, Euronews, "Индийское кино" и Discovery Сhannel.

"Если эти телеканалы не отражаются в списке, то вы можете воспользоваться функцией "Автопоиск", - добавили в ведомстве.

Данные меры были приняты для удобства граждан, которые из-за карантина вынуждены сидеть дома.

Отмечается, что трансляции будут продлены до стабилизации эпидемиологической обстановки в республике.

Напомним, в Узбекистане, по последним данным, выявлено 65 случаев заражения вирусом COVID-19.