21:59 26 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Телевизионный пульт

В Узбекистане будут бесплатно транслировать ряд зарубежных телеканалов

© CC0 / pixabay.com
Общество
Получить короткую ссылку
53520
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200326/13775164/V-Uzbekistane-budut-besplatno-pokazyvat-ryad-zarubezhnykh-telekanalov.html

Речь идет о каналах Disney, Euronews, Discovery Сhannel, "Дом кино" и "Индийское кино". Данные меры были приняты, чтобы обеспечить гражданам республики интересный досуг на период домашнего карантина.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Узбекистане с сегодняшнего дня, 26 марта, по телевидению начнется бесплатная трансляция пяти зарубежных каналов.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

В частности, начнут свое вещание такие каналы, как "Дом кино", Disney, Euronews, "Индийское кино" и Discovery Сhannel.

"Если эти телеканалы не отражаются в списке, то вы можете воспользоваться функцией "Автопоиск", - добавили в ведомстве.

Данные меры были приняты для удобства граждан, которые из-за карантина вынуждены сидеть дома. 

Отмечается, что трансляции будут продлены до стабилизации эпидемиологической обстановки в республике. 

Напомним, в Узбекистане, по последним данным, выявлено 65 случаев заражения вирусом COVID-19. 

Теги:
Узбекистан, телеканал, телевидение



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Торжество природы — дикие животные вышли на опустевшие улицы городов
Микки Рурк освободился из рижского отеля после недели карантина
"Пока, Рига!": актер Микки Рурк освободился из отеля после недели карантина
Поддержка экономики в период карантина из-за COVID-19
Что будет с кредитами, налогами и работой во время карантина в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться