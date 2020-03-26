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После переезда консульский отдел занял площадь 620 квадратных метров на территории гостевого дома посольства.

Посольство Узбекистана в Москве: мы не продаем авиабилеты! Это мошенники!

Sputnik
Общество
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19410
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200326/13776679/Posolstvo-Uzbekistana-v-Moskve-my-ne-prodaem-aviabilety-Eto-moshenniki.html

Первый признак того, что вас пытаются обмануть, — это если злоумышленники просят произв­ести оплату заблаговременно и исключительно путем банковского перевода.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Посольство Узбекистана в Москве предупредило о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников дипведомства и предлагают купить авиабилеты на чарт­ерные рейсы в республику.

Cамолет Boeing 767 авиакомпании Uzbekistan в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.
© Sputnik / Максим Блинов
МИД опубликовал предварительный график чартеров в Узбекистан

"В связи с прекращени­ем транспортного соо­бщения между Узбекис­таном и Россией, за последние дни резко увеличилось количест­во мошенников, котор­ые, представляясь со­трудниками посольства Узбекистана в Моск­ве, предлагают купить авиабилеты на чарт­ерные рейсы в нашу республику", - говорится в сообщении.

При этом оплату злоумышленники просят произв­ести заблаговременно и исключительно путем перевода денег на банковскую карту.

В посольстве попросили граждан быть бдительными и не идти на поводу у мошенников. 

"Обращаем внимание, что посольство Узбеки­стана не занимается продажей авиабилетов ни на какие рейсы, и сотрудники дипмиссии никогда не просят переводить деньги на карту", - предупреждают дипломаты.

Сотрудники посольства просят игнорировать подобного рода объявлен­ия и предложения по покупке авиабилетов через банковский перевод.

Все авиабилеты на ча­ртерные и любые другие рейсы необход­имо приобретать толь­ко у официальных аге­нтов АО "Uzbekistan Airways".

Теги:
Узбекистан, Россия, Москва, посольство, авиабилет



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