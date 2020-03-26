Посольство Узбекистана в Москве: мы не продаем авиабилеты! Это мошенники!

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Посольство Узбекистана в Москве предупредило о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников дипведомства и предлагают купить авиабилеты на чартерные рейсы в республику.
"В связи с прекращением транспортного сообщения между Узбекистаном и Россией, за последние дни резко увеличилось количество мошенников, которые, представляясь сотрудниками посольства Узбекистана в Москве, предлагают купить авиабилеты на чартерные рейсы в нашу республику", - говорится в сообщении.
При этом оплату злоумышленники просят произвести заблаговременно и исключительно путем перевода денег на банковскую карту.
В посольстве попросили граждан быть бдительными и не идти на поводу у мошенников.
"Обращаем внимание, что посольство Узбекистана не занимается продажей авиабилетов ни на какие рейсы, и сотрудники дипмиссии никогда не просят переводить деньги на карту", - предупреждают дипломаты.
Сотрудники посольства просят игнорировать подобного рода объявления и предложения по покупке авиабилетов через банковский перевод.
Все авиабилеты на чартерные и любые другие рейсы необходимо приобретать только у официальных агентов АО "Uzbekistan Airways".