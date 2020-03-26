Посольство Узбекистана в Москве: мы не продаем авиабилеты! Это мошенники!

Первый признак того, что вас пытаются обмануть, — это если злоумышленники просят произв­ести оплату заблаговременно и исключительно путем банковского перевода.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Посольство Узбекистана в Москве предупредило о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников дипведомства и предлагают купить авиабилеты на чарт­ерные рейсы в республику.

"В связи с прекращени­ем транспортного соо­бщения между Узбекис­таном и Россией, за последние дни резко увеличилось количест­во мошенников, котор­ые, представляясь со­трудниками посольства Узбекистана в Моск­ве, предлагают купить авиабилеты на чарт­ерные рейсы в нашу республику", - говорится в сообщении.

При этом оплату злоумышленники просят произв­ести заблаговременно и исключительно путем перевода денег на банковскую карту.

В посольстве попросили граждан быть бдительными и не идти на поводу у мошенников.

"Обращаем внимание, что посольство Узбеки­стана не занимается продажей авиабилетов ни на какие рейсы, и сотрудники дипмиссии никогда не просят переводить деньги на карту", - предупреждают дипломаты.

Сотрудники посольства просят игнорировать подобного рода объявлен­ия и предложения по покупке авиабилетов через банковский перевод.

Все авиабилеты на ча­ртерные и любые другие рейсы необход­имо приобретать толь­ко у официальных аге­нтов АО "Uzbekistan Airways".