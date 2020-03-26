Узбекистан планирует закупить 300 тысяч экспресс-тестов и 500 аппаратов ИВЛ

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил закупить 300 тысяч экспресс-тестов и 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Данное указание он дал Министерствам здравоохранения и финансов в ходе видеоселекторного совещания по вопросам усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Среди других положений, озвученных главой республики:
- Объем производства медицинских масок необходимо довести до пяти миллионов штук в сутки.
- Государственным органам и негосударственным организациям предписано отправить не менее 50% своих работников в оплачиваемый отпуск. Остальных необходимо перевести на удаленную работу.
- Лицам старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендуется не выходить из дома. Всех работников данной категории следует отправить в отпуск.
- Важно сформировать добровольческие дружин из студентов медицинских и военных вузов и организации доставки продуктов питания, средств гигиены и лекарств для одиноких пенсионеров, семей без кормильца, а также в отдаленные районы.
- Ввозимые в страну лекарства, медицинская техника и иные необходимые товары необходимо освободить от уплаты таможенных платежей и НДС.
Шавкат Мирзиёев также озвучил некоторые дополнительные меры по поддержки бизнеса в период пандемии.
- До 1 октября не будет применяться повышенная ставка налога на имущество и земельного налога по неиспользуемым объектам предпринимателей.
- До 1 ноября предприятия, столкнувшиеся с финансовыми трудностями из-за коронавируса, не будут объявляться банкротами.
- В период карантина с субъектов предпринимательства не будет взиматься плата за аренду свыше 3,6 тысячи объектов госимущества.
- Срок исполнения инвестиционных обязательств по всем проектам продлевается на шесть месяцев.
- Банковские счета предпринимателей в период карантина запрещается приостанавливать.
- Временно отменяется лицензирование услуг по доставке и перевозке товаров.