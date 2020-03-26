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Пробирка с коронавирусом 2019-nCoV

Узбекистан планирует закупить 300 тысяч экспресс-тестов и 500 аппаратов ИВЛ

© REUTERS / Denis Balibouse
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200326/13777892/Uzbekistan-planiruet-zakupit-300-tysyach-ekspress-testov-i-500-apparatov-IVL.html

Кроме того, в ходе видеоселекторного совещания глава республики озвучил некоторые дополнительные меры по поддержке бизнеса в период пандемии COVID-19.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил закупить 300 тысяч экспресс-тестов и 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Данное указание он дал Министерствам здравоохранения и финансов в ходе видеоселекторного совещания по вопросам усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Среди других положений, озвученных главой республики:

  • Объем производства медицинских масок необходимо довести до пяти миллионов штук в сутки. 
  • Государственным органам и негосударственным организациям предписано отправить не менее 50% своих работников в оплачиваемый отпуск. Остальных необходимо перевести на удаленную работу. 
  • Лицам старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендуется не выходить из дома. Всех работников данной категории следует отправить в отпуск.
  • Важно сформировать добровольческие дружин из студентов медицинских и военных вузов и организации доставки продуктов питания, средств гигиены и лекарств для одиноких пенсионеров, семей без кормильца, а также в отдаленные районы.
  • Ввозимые в страну лекарства, медицинская техника и иные необходимые товары необходимо освободить от уплаты таможенных платежей и НДС.

Шавкат Мирзиёев также озвучил некоторые дополнительные меры по поддержки бизнеса в период пандемии. 

  • До 1 октября не будет применяться повышенная ставка налога на имущество и земельного налога по неиспользуемым объектам предпринимателей.
  • До 1 ноября предприятия, столкнувшиеся с финансовыми трудностями из-за коронавируса, не будут объявляться банкротами.
  • В период карантина с субъектов предпринимательства не будет взиматься плата за аренду свыше 3,6 тысячи объектов госимущества.
  • Срок исполнения инвестиционных обязательств по всем проектам продлевается на шесть месяцев.
  • Банковские счета предпринимателей в период карантина запрещается приостанавливать.
  • Временно отменяется лицензирование услуг по доставке и перевозке товаров.
Теги:
закупка, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, видеоселекторное совещание



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