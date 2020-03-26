Узбекистан планирует закупить 300 тысяч экспресс-тестов и 500 аппаратов ИВЛ

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В Узбекистане выявлены еще 10 зараженных коронавирусом - оперштаб По итогам дня 26 марта в Узбекистане количество пациентов, у которых обнаружен вирус COVID-19, выросло до 75. 383

Среди зараженных коронавирусом в Узбекистане — 11 медработников Каждому из вирусологов, заболевших вирусом COVID-19, будет выплачена компенсация в размере 100 миллионов сумов. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания. 828