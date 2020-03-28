В Узбекистане выявлены новые случаи заражения COVID-19

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Число заразившихся новым коронавирусом в Узбекистане составляет 104 человека, их число выросло на 16, сообщили в оперативном штабе при Кабмине республики.

COVID-19 диагностирован у шестерых из тех, кто 26 марта прилетел чартерным рейсом Москва–Ташкент и был помещен на карантин. Еще семеро инфицированных прилетели в столицу республики из Стамбула и тоже по возвращении были помещены под медицинское наблюдение.

"Кроме того, еще три человека находились в контакте с больными, — говорится в публикации на Telegram-канале оперштаба. — Также за последние сутки умер один человек (мужчина)".

Это уже второй случай смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус. Накануне Минздрав сообщил, что скончалась 72-летняя женщина из Намангана. По данным министерства, у нее был ряд хронических заболеваний, в том числе диабет и сердечная недостаточность.

Напомним, первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число зараженных увеличилось до 88.

Власти страны с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за COVID-19. Для соотечественников и иностранцев организуются авиационные чартеры и железнодорожные поезда на родину.

Отменены все массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения, точки общепита, в Ташкенте не работает общественный транспорт, а с 23 марта на границе республики закрыты пункты пропуска для въезда. С 24 марта карантин был введен в столице, позднее еще в шести городах — Андижане, Бухаре, Гулистане, Намангане, Самарканде, Карши, а также в Сурхандарьинской области.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек. Свыше 23 тысяч скончались.